La famille Maranda - perpétuer la tradition laitière au Québec

SAINT-PIERRE-DE-L'ÎLE-D'ORLÉANS, QC, le 24 mai 2017 /CNW/ - Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont fiers de présenter le livre Les producteurs laitiers : des racines pour l'avenir, un livre dans lequel le Québec est représenté par la famille Maranda, de la ferme Roémax à Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, au Québec. Le livre, créé à l'occasion du 150e anniversaire du Canada, a pour objectif de mettre en lumière les contributions des producteurs laitiers canadiens à l'édification et à l'essor de notre pays. Le livre relate l'émergence de la production laitière dans chacune des provinces canadiennes en racontant l'histoire de familles de producteurs laitiers établies depuis des générations.

« Nos ancêtres se sont établis ici en 1666, et c'est en témoignage de leur persévérance et leur ingéniosité que nous continuons aujourd'hui à exploiter ce même lopin de terre et à produire du lait de manière durable, » indique Éric Maranda. « La production laitière a évolué au cours des derniers siècles, mais notre engagement à protéger l'environnement et à prendre soin de nos animaux est toujours demeuré. Notre objectif est de produire le lait de la meilleure qualité le plus efficacement possible afin que les générations futures puissent perpétuer la tradition laitière établie par les premiers Maranda de l'Île d'Orléans. »

Éric Maranda a récemment repris la ferme de son père, Roger. Incluant son jeune fils, ce sont aujourd'hui trois générations de Maranda qui vivent dans la maison ancestrale construite en 1749. Éric attribue le très long succès de la ferme à une passion profonde pour l'agriculture, un esprit d'entrepreneuriat et à la persévérance. Aujourd'hui, les Maranda traient 35 à 40 vaches laitières sur une terre de 85 hectares.

« En nourrissant le pays de manière durable, les producteurs laitiers canadiens ont résisté à l'épreuve du temps - depuis bien avant la Confédération - afin de produire du lait canadien de qualité, » précise Wally Smith, le président des PLC. « Je suis honoré de vous présenter la famille Maranda, dont l'histoire montre un grand amour pour la production laitière et un grand sens de la collectivité. »

Pour lire l'histoire complète de la famille Maranda et de la ferme Roémax, visitez producteurslaitiers.ca afin d'obtenir un exemplaire PDF du livre.

