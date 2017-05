Une aide financière majeure au Port de Montréal pour assurer la compétitivité de la plaque tournante, selon CargoM







MONTRÉAL, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - CargoM, la grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, applaudit les investissements de 120 millions de dollars annoncés hier par le gouvernement du Québec et l'Administration portuaire de Montréal, pour la mise à niveau des infrastructures intermodales. De ce montant, 40 millions de dollars proviendront du gouvernement du Québec, dans le cadre de la Stratégie maritime.

Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. Laurent Lessard, le ministre délégué aux Affaires maritimes, M. Jean D'Amour, et le ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux ont procédé à l'annonce de l'aide financière gouvernementale en compagnie de la présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal et présidente de CargoM, Mme Sylvie Vachon.

Ces investissements toucheront quatre volets précis :

1- Optimisation du réseau intermodal 2- Accroissement de la vocation du transport maritime à courte distance 3- Développement des terminaux de vrac 4- Mise à niveau des défenses et réhabilitation des quais

Citations :

«Le projet dont il est question a pour but de consolider et de développer les actifs portuaires pour soutenir la croissance des activités au Port de Montréal. Les sommes consenties seront investies stratégiquement et contribueront au développement et à l'essor de toute la communauté portuaire et montréalaise, ainsi qu'à la croissance de toute l'économie québécoise », a déclaré Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal et présidente de CargoM.

« La consolidation des infrastructures du Port de Montréal répondra aux besoins croissants des acteurs économiques retrouvés sur place. L'optimisation du réseau intermodal aura notamment un impact significatif pour assurer la compétitivité de notre plaque tournante à l'échelle internationale. L'ajout de nouvelles voies ferrées au Port de Montréal permettra une augmentation de la capacité et de la fluidité du réseau ferroviaire de Canadien National (CN) et Canadien Pacifique (CP.) La modernisation de la jetée Bickerdike améliorera quant à elle les opérations logistiques et profitera au transport maritime de courtes distances (TMCD), au bénéfice des utilisateurs de la chaîne logistique », a mentionné Mathieu Charbonneau, directeur général de CargoM.

À propos de CargoM

Créée en 2012, CargoM (www.cargo-montreal.ca - @CargoMtl) réunit les acteurs de l'industrie de la logistique et du transport des marchandises du Grand Montréal, les institutions d'enseignement, les centres de recherche, les associations sectorielles et les syndicats autour d'objectifs communs en vue d'en accroître la cohésion, la compétitivité, la croissance et le rayonnement. L'industrie de la logistique et des transports dans la grande région métropolitaine représente 122 000 emplois en transport et entreposage, 6 300 établissements et plus de 4,3 milliards de dollars en retombées économiques pour la région métropolitaine de Montréal.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par le ministère de de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI), le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT), la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et l'ensemble de ses membres.

