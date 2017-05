Fête de la pêche 2017 - L'occasion rêvée de s'initier à la pêche les 2, 3 et 4 juin prochain







QUÉBEC, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - La 18e édition de la Fête de la pêche aura lieu les 2, 3 et 4 juin prochain. Cette fête est l'occasion rêvée de s'initier à cette activité, puisqu'il sera alors possible de pêcher sans permis partout au Québec, dans le respect de la réglementation. Quelque 200 activités auront lieu durant la fin de semaine, et toute la population est invitée à participer. Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, monsieur Luc Blanchette, sera par ailleurs de la fête.

Plusieurs façons de participer à la fête!

La liste des activités organisées dans le cadre de la fête sera diffusée dans la section Activités du site fetedelapeche.gouv.qc.ca au fur et à mesure de la confirmation de leur tenue. Aucune inscription n'est requise.

Vous pouvez aussi prendre part à la fête sans participer à une activité organisée. Vous êtes un pêcheur? Profitez-en pour amener vos proches, enfants, parents, amis ou collègues dans votre lieu de pêche préféré. Peu importe l'endroit, vos invités et vous-même n'aurez pas besoin de vous procurer un permis pour pêcher durant cette fin de semaine, exception faite de la pêche au saumon atlantique.

Activités d'initiation Pêche en herbe

Des activités d'initiation Pêche en herbe auront également lieu durant la fin de semaine de la Fête de la pêche, mais aussi à d'autres moments pendant l'année. Celles-ci s'adressent aux jeunes de 9 à 12 ans et leur permettent d'obtenir leur permis de pêche valide jusqu'à l'âge de 17 ans inclusivement. Pour participer à ces activités, vous devez vous inscrire. Pour ce faire, consultez l'onglet Liste des activités Pêche en herbe sur la page Web de la Fondation de la faune du Québec : http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/3

L'année dernière, la Fête de la pêche a attiré plus de 79 000 personnes. C'est une occasion unique de s'initier à la pêche et de découvrir de nouveaux sites. Vous pourrez même partager vos expériences de pêche sur la page Facebook de l'événement (https://www.facebook.com/fetedelapeche) et ainsi contribuer, vous aussi, au développement de la relève de pêcheurs sportifs au Québec.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Jacques Nadeau

Responsable des relations avec les médias

Direction des communications

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Tél. : 418 627-8609, poste 3071

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Communiqué envoyé le 24 mai 2017 à 10:00 et diffusé par :