Fonds de diversification économique - Québec rend trois leviers de développement économique encore plus performants

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - Des modifications ont été apportées au Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie (FDECQM), au Fonds de diversification économique de la MRC des Sources (FDEMRCS) ainsi qu'au Fonds d'aide à l'économie de Lac?Mégantic afin de les rendre plus performants et d'assurer une utilisation optimale de leurs enveloppes budgétaires.

Le FDECQM et le FDEMRCS, dont le soutien financier devait prendre fin le 31 mars 2018, ainsi que le Fonds d'aide à l'économie de Lac?Mégantic, dont le soutien financier devait prendre fin le 31 mars 2019, voient ainsi leur enveloppe respective reconduite jusqu'à ce qu'elles soient totalement engagées ou jusqu'au 31 mars 2023. Cela permettra la poursuite des efforts de diversification économique déjà bien amorcés.

La vice-première ministre et ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, Mme Lise Thériault, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Les principales modifications apportées au FDECQM, qui disposait initialement d'une enveloppe de 200 millions de dollars, sont les suivantes :

L'enveloppe de 50 millions de dollars qui avait été réservée pour les territoires autres que ceux de la MRC de Bécancour et la ville de Trois-Rivières et dont les sommes ont été totalement engagées est bonifiée de 25 millions de dollars. Ce montant additionnel sera alloué à des projets se situant dans les MRC qui sont dévitalisées à valeur de 1 et qui ont des besoins importants en matière de diversification, soit :

Des mesures d'assouplissement pour les projets d'entreprises du secteur touristique ont été définies.

Pour la MRC de Bécancour et la ville de Trois-Rivières, sont maintenant admissibles :

les projets de soutien à la relève entrepreneuriale;



les entreprises du secteur primaire ayant un projet de première transformation ou de production de culture en serre de produits alimentaires;



les coûts reliés aux équipements et à l'immobilisation pour les projets d'investissement liés à des accélérateurs d'entreprises.

Le gouvernement a également apporté les modifications suivantes au FDEMRCS, dont l'enveloppe initiale était de 50 millions de dollars :

Les projets de soutien à la relève entrepreneuriale sont maintenant admissibles.

Les entreprises du secteur primaire ayant un projet de première, de deuxième ou de troisième transformation, de production de culture en serre de produits alimentaires pourront être considérées comme admissibles.

Les aides financières consenties pour le financement d'études pourront atteindre 10 % de l'enveloppe globale du fonds.

En ce qui concerne le Fonds d'aide à l'économie de Lac?Mégantic, qui est doté d'une enveloppe initiale de 10 millions de dollars, la principale modification apportée consiste à rendre désormais admissibles les projets de soutien à la relève entrepreneuriale. Cette modification permettra d'attirer davantage d'investissements privés créateurs de richesse et d'emplois, de redynamiser l'activité entrepreneuriale et de favoriser la création d'entreprises innovantes sur le territoire de la ville de Lac?Mégantic.

Citation :

« Les modifications proposées à ces trois leviers de développement économique visent à assurer un environnement encore plus favorable à la diversification économique des régions du Centre?du?Québec et de la Mauricie, de la MRC des Sources et de la ville de Lac?Mégantic. Grâce à celles?ci, nous stimulerons davantage l'entrepreneuriat et permettrons la réalisation d'un plus grand nombre de projets porteurs pour l'économie régionale. »

Lise Thériault, vice-première ministre, ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

- Le FDECQM et le FDEMRCS offrent des outils financiers souples aux PME. Ils permettent entre autres de soutenir la création, le démarrage et la croissance d'entreprises performantes et innovantes, en plus d'appuyer des projets de développement de nouveaux produits ou procédés.

- Le Fonds d'aide à l'économie de Lac?Mégantic vise à soutenir des projets ayant des retombées économiques et touristiques structurantes pour la ville de Lac?Mégantic. Il a notamment pour objectifs de redynamiser l'activité entrepreneuriale, de mettre en valeur les forces régionales et de favoriser la création d'emplois dans tous les secteurs d'activité.

