Grève générale pour les 175 000 travailleurs et travailleuses de la construction au Québec!

LAVAL, QC, 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les 175 000 travailleurs et travailleuses faisant partie de l'Alliance syndicale, un regroupement de syndicats et de centrales dont les membres oeuvrent dans l'industrie de la construction, sont en grève depuis la nuit dernière. Il s'agit d'un des plus gros conflits de travail des dernières années au Québec.

Afin d'afficher sa solidarité, le président de Teamsters Canada, François Laporte, a participé ce matin à un rassemblement en compagnie de M. Rénald Grondin, président de la FTQ-Construction et de l'AMI-Teamsters, ainsi que d'autres dirigeants syndicaux.

François Laporte a indiqué au sortir de ce rassemblement que « Teamsters Canada est solidaire avec les revendications des travailleurs puisqu'elles sont légitimes. »

« Ce conflit de travail est d'autant plus important que nos confrères et consoeurs qui oeuvrent dans l'industrie de la construction se battent pour l'ensemble de la classe moyenne, analyse M. Laporte. Des conditions de travail en recul dans cette industrie pourraient avoir des répercussions sur l'ensemble des travailleurs et travailleuses au Québec. C'est la raison pour laquelle il faut rester unis et mobilisés aussi longtemps que nécessaire. »

Le leader syndical a également appelé toutes les sections locales de Teamsters Canada et de la Fraternité internationale des Teamsters (FIT) à respecter les lignes de piquetage qui sont dressées un peu partout au Québec.

Rappelons que l'Association des manoeuvres interprovinciaux s'est récemment jointe aux Teamsters et représente 10 000 membres.

Les Teamsters représentent les intérêts de 125?000 membres au Canada dans tous les secteurs d'activité, dont plus de 10 000 dans l'industrie de la construction. La Fraternité internationale des Teamsters, à laquelle Teamsters Canada est affilié, compte 1,4 million de membres en Amérique du Nord.

