Avis de convocation - Création d'un Centre d'expertise en gestion des risques d'incidents maritimes --- MODIFICATION D'HEURE

QUÉBEC, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) s'est engagée dans un blitz de négociation de 48 heures pour le renouvellement de la convention collective du secteur génie civil et...

RICHMOND HILL, ON, le 24 mai 2017 /CNW/ - Dans son rapport d'enquête (A16O0016) publié aujourd'hui, le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a déterminé que la mauvaise interprétation d'une instruction de circulation transmise par le...

MONTRÉAL, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - CargoM, la grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, applaudit les investissements de 120 millions de dollars annoncés hier par le gouvernement du Québec et l'Administration portuaire de...