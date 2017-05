Le gouvernement du Canada investit dans la sécurité aux aéroports locaux et régionaux







BAIE-COMEAU, QC, le 24 mai 2017 /CNW/ - Les Canadiens, les touristes et les entreprises bénéficient d'aéroports sécuritaires et bien entretenus. Qu'il s'agisse de rendre visite à des amis ou à la famille, de nous déplacer pour des rendez-vous chez le médecin ou de transporter des biens vers les marchés, nous comptons sur nos aéroports locaux et régionaux pour maintenir le dynamisme des collectivités. Ces aéroports fournissent également des services aériens essentiels, dont ceux de réapprovisionnement des collectivités, d'ambulance aérienne, de recherche et sauvetage, et d'intervention en cas de feux de forêt.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, a annoncé, au nom de l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, que le gouvernement du Canada investira considérablement dans la sécurité aux aéroports locaux et régionaux partout au pays.

Cette année, grâce au Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires (PAIA) de Transports Canada, plus de 41,7 millions de dollars seront versés dans des projets d'amélioration de la sécurité à 34 aéroports.

Au nombre des projets financés, on compte les suivants : réfection de pistes, de voies de circulation et d'aires de trafic; amélioration de systèmes de balisage lumineux d'aérodromes et de systèmes électriques côté piste; et achat d'équipement de déneigement et de déglaçage.

Le 16 mai 2017, le ministre Garneau a déposé au Parlement le projet de loi C-49 intitulé Loi sur la modernisation des transports. Ce projet comprend des dispositions qui établiraient des normes claires quant au traitement des voyageurs aériens dans des situations courantes et à une indemnité dans certaines circonstances, y compris en cas de refus d'embarquement et de bagages perdus ou endommagés. Les nouveaux droits des voyageurs aériens seraient clairs, cohérents, transparents et équitables pour les voyageurs et les transporteurs aériens.

« Le gouvernement du Canada reconnaît que des aéroports sécuritaires et efficaces sont indispensables au bien-être économique et social des petites collectivités. En plus de favoriser les voyages et le tourisme, les aéroports locaux et régionaux constituent des vecteurs essentiels pour les entreprises, les services de soins de santé, les services sociaux, ainsi que les secteurs émergents de l'exploitation des ressources. Notre financement facilite l'accès à des options de transport aérien qui sont sécuritaires et efficaces. Nous tenons notre promesse et bâtissons des collectivités plus sécuritaires, plus saines et plus fortes partout au Canada. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, au nom de l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports

Voici la liste des projets prévus en 2017-2018 dans chaque province :









Province Aéroport Projet Financement







Terre-Neuve-et-Labrador Stephenville Remplacement d'un camion chasse-neige 248 000 $ Nouvelle-Écosse Sydney Réfection de la voie de circulation J2 et des systèmes de drainage 631 281 $ Nouvelle-Écosse Sydney Remplacement d'une souffleuse à neige 338 800 $ Québec Baie-Comeau Réfection de la chaussée de l'aérodrome 5 963 349 $ Québec Baie-Comeau Enlèvement et remplacement d'un panneau d'amiante 78 507 $ Québec Gaspé Remplacement d'une souffleuse à neige 380 500 $ Québec Gaspé Remplacement d'une balayeuse de piste 283 000 $ Ontario Cat Lake Remplacement du système électrique de l'aérodrome 1 000 000 $ Ontario Fort Severn Remplacement du système électrique de l'aérodrome 1 000 000 $ Ontario Kenora Amélioration du balisage lumineux de l'aérodrome 1 158 538 $ Ontario Kenora Remplacement d'une chargeuse 282 900 $ Ontario North Bay Remise en état du système essentiel d'alimentation électrique de l'aérodrome 890 436 $ Ontario Ogoki Post Remplacement du système électrique de l'aérodrome 1 000 000 $ Ontario Peawanuck Remplacement du système électrique de l'aérodrome 1 000 000 $ Ontario Red Lake Achat d'un dégivreur 99 549 $ Ontario Red Lake Piste 26 : remplacement des feux à éclats séquentiels du dispositif lumineux omnidirectionnel, des convertisseurs de puissance et des transformateurs 53 394 $ Ontario Sarnia Remplacement d'un décéléromètre 5 597 $ Ontario Sudbury Remplacement de l'éclairage par projecteurs de l'aire de trafic 207 000 $ Ontario Sudbury Remise en état des régulateurs de courant constant de l'aérodrome 54 901 $ Ontario Timmins Épandeur de produits secs et liquides 63 840 $ Ontario Wapekeka Remplacement du système électrique de l'aérodrome 1 000 000 $ Ontario Waterloo Remplacement des feux de l'indicateur de trajectoire d'approche de précision sur la piste 08 104 935 $ Ontario Webequie Remplacement du système électrique de l'aérodrome 1 000 000 $ Manitoba Brandon Remise en état du système électrique côté piste 1 619 419 $ Manitoba Flin Flon Remplacement du camion chasse-neige 248 000 $ Manitoba Tadoule Lake Remplacement d'une niveleuse 360 000 $ Manitoba Tadoule Lake Achat d'une souffleuse à neige 113 000 $ Manitoba The Pas Remplacement d'une balayeuse de piste 321 040 $ Manitoba Thompson Épandeur de produits secs et liquides 94 745 $ Saskatchewan La Ronge Hangar d'entreposage de sable 92 235 $ Saskatchewan La Ronge Remplacement du système de commande de balisage lumineux de l'aérodrome et du régulateur de courant constant 295 000 $ Saskatchewan Prince Albert Système de rapport sur l'état des pistes et de mesure du coefficient de frottement 38 325 $ Saskatchewan Prince Albert Hangar d'entreposage de sable 261 140 $ Saskatchewan Prince Albert Souffleuse à neige 406 900 $ Alberta Medicine Hat Réfection de la piste 03-21 et de la voie de circulation A 12 989 598 $ Alberta Peace River Remplacement de l'épandeur de produits 98 215 $ Alberta Peace River Installation de clôtures de contrôle de la faune 240 382 $ Alberta Rainbow Lake Remise en état du balisage lumineux de l'aérodrome et travaux connexes 912 000 $ Colombie-Britannique Campbell River Système de rapport sur l'état des pistes 37 102 $ Colombie-Britannique Campbell River Remplacement d'une souffleuse à neige 393 737 $ Colombie-Britannique Cranbrook Remplacement du balisage lumineux de l'aire de trafic et de la barrière d'accès à l'aire de trafic 427 646 $ Colombie-Britannique Dawson Creek Achat d'un système de rapport sur l'état des pistes 39 055 $ Colombie-Britannique Dawson Creek Remplacement d'une balayeuse de piste 318 160 $ Colombie-Britannique Dawson Creek Remplacement d'un camion chasse-neige et d'une lame réversible 264 660 $ Colombie-Britannique Kamloops Remplacement d'un camion chasse-neige 132 330 $ Colombie-Britannique Quesnel Camion chasse-neige et lame de 19 pieds 264 660 $ Colombie-Britannique Terrace-Kitimat Remplacement d'une chargeuse 181 202 $ Colombie-Britannique Trail Réfection de la chaussée côté piste 4 669 975 $ Colombie-Britannique Trail Achat d'un système de rapport sur l'état des pistes 39 055 $







