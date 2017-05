Avis aux médias - Le gouverneur général prononcera l'allocution d'ouverture au Symposium du Sénat sur le 150e anniversaire de la Confédération canadienne







OTTAWA, le 24 mai 2017 /CNW/ - Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, sera le conférencier principal à l'occasion du Symposium du Sénat sur le 150e anniversaire de la Confédération canadienne. L'évènement se déroulera dans la salle du Sénat, sur la Colline du Parlement à Ottawa, le jeudi 25 mai 2017, à 9 h.

Son Excellence s'adressera aux participants à l'ouverture de l'évènement. Ce symposium de deux jours (25 et 26 mai) sera animé par l'honorable George. J. Furey, président du Sénat, l'honorable Serge Joyal, sénateur et coordonnateur du symposium, et l'honorable Judith Seidman, sénatrice et conseillère.

Les représentants des médias qui désirent couvrir l'évènement sont priés de confirmer leur présence au préalable auprès du Sénat du Canada.

Suivez GGDavidJohnston et RideauHall sur Facebook et Twitter.

SOURCE Le gouverneur général du Canada

Communiqué envoyé le 24 mai 2017 à 09:00 et diffusé par :