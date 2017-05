Le Groupe TMX élabore un prototype blockchain pour le secteur de l'énergie







TORONTO, le 24 mai 2017 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui l'élaboration d'un prototype basé sur la technologie de chaîne de blocs (blockchain) sur lequel reposera un nouveau service offert par Natural Gas Exchange (NGX), une filiale en propriété exclusive du Groupe TMX et une bourse de produits énergétiques nord-américaine de premier plan.

NGX a collaboré avec Nuco Inc. (Nuco), un fournisseur d'infrastructure numérique, pour créer un nouveau système au moyen de la technologie des registres distribués afin d'améliorer le suivi de l'acheminement du gaz naturel aux points de livraison aux États-Unis. Ce prototype est conçu pour optimiser le processus de règlement pour le gaz naturel offert par NGX à ses clients en fournissant un aperçu transparent de l'acheminement dans tous les emplacements et en permettant aux participants de déclarer leurs positions avec plus d'exactitude. Grâce à ce prototype, NGX pourrait aussi améliorer le traitement de la livraison et du paiement, atténuer le risque d'insuffisance d'approvisionnement, accélérer la résolution des insuffisances et offrir des données transactionnelles sécurisées.

« NGX est déterminée à trouver de nouvelles façons d'améliorer l'expérience client tout au long du processus de livraison et de règlement des opérations, de la production à l'utilisateur, afin d'assurer la croissance de ses affaires, déclare Steve Lappin, président et chef de la direction de NGX. Ce nouveau prototype passionnant permet un suivi plus exact et efficace de l'activité et offre aux clients de précieux renseignements d'analyse sur les opérations liées au gaz naturel, le tout en préservant la confidentialité et l'intégrité des données. »

« La stratégie numérique de TMX qui se déploie vise la mise en oeuvre d'applications d'affaires concrètes issues des technologies émergentes pour l'ensemble de nos activités diversifiées, explique John Lee, vice-président de l'innovation et de la prestation de services d'entreprise du Groupe TMX. Nous avons acquis une précieuse expérience en collaborant avec Nuco pour tirer parti de son expertise en matière de technologie des registres distribués et mettre en place une solution personnalisée pour les activités de NGX. La capacité de concevoir et de produire avec efficacité des prototypes innovateurs permettra à TMX de se distinguer de la concurrence en offrant à ses clients des solutions nouvelles et transformatrices. »

Le chef de la direction de Nuco, Matthew Spoke, estime qu'il s'agit là d'un grand pas en avant pour Nuco : « En tant que chef de file en matière de technologie blockchain au Canada, Nuco est fière de travailler avec le Groupe TMX afin de mettre en oeuvre sa stratégie numérique et de jeter les bases d'une nouvelle économie numérique au Canada et partout dans le monde. »

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Les filiales principales du Groupe TMX exploitent des marchés au comptant, des marchés dérivés et des chambres de compensation couvrant de multiples catégories d'actifs, dont les actions, les titres à revenu fixe et les produits énergétiques. La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, NGX, Shorcan, Shorcan Energy Brokers, AgriClear et d'autres sociétés du Groupe TMX offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble du Canada (Montréal, Calgary et Vancouver), dans des marchés clés des États-Unis (New York et Houston), ainsi qu'à Londres, à Pékin et à Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup.

À propos de Nuco Inc.

Nuco est un fournisseur d'infrastructure numérique de premier plan spécialisé dans la conception et le déploiement de réseaux blockchain personnalisés. La plateforme de Nuco permet à ses sociétés clientes de mettre en place aisément des solutions blockchain privées adaptées à leurs propres utilisations et exigences en effectuant des choix parmi un ensemble de mécanismes de consensus, d'optimisations de performance et d'intégrations patrimoniales. Nuco crée des systèmes blockchain assez performants pour la mise en production, ce qui permet aux grandes organisations de tirer le plein potentiel de cette architecture : la confiance fondée sur un modèle décentralisé, l'intégration sans heurt et le cryptage au niveau des interactions individuelles. Pour en savoir plus sur Nuco, visitez le www.nuco.io ou suivez Nuco sur Twitter : @nucoFuture.

