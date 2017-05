Interrompez votre jeûne avec foodora: le service de livraison de repas aide les clients à identifier facilement les restaurants halal pour ce Ramadan







Les restaurants foodora sélectionnés livreront des paquets «Interrompez votre jeûne» pour chaque commande placée au crépuscule

TORONTO, le 24 mai 2017 /CNW/ - Les musulmans canadiens observeront le Ramadan du samedi 27 mai au lundi 26 juin, et le service de livraison de nourriture à la demande foodora aidera les clients à identifier la nourriture halal en ajoutant un symbole halal pour chaque restaurant partenaire sur son site et son application. Tout au long du Ramadan, foodora offrira à ses utilisateurs un paquet gratuit «Interrompez votre jeûne avec foodora» pour toute commande entre 20h00 et 22h00 chez 39 restaurants partenaires participants à Montréal, Toronto et Vancouver qui offrent les options halals. Chaque paquet du Ramadan comprendra deux bouteilles d'eau Happy Water de 500ml et une boîte de dates Masa.

"La mission de foodora est d'apporter des bons repas dans le quotidien de nos utilisateurs, et le Ramadan est une période centrée vers la religion pendant un mois pour plus de 1 million de musulmans vivant au Canada, dont des milliers vivent sur nos trois marchés canadiens", a déclaré David Albert, directeur général de foodora Canada. "foodora ajoutera des symboles halal à chaque restaurant participant sur le site-Web et l'application pour rendre aussi facile que possible pour nos utilisateurs l'identification des restaurants qui leurs apporteront différents type de nourriture. Nous voulons célébrer la diversité de nos restaurants partenaires et de notre base d'utilisateurs, et rendre ce mois un petit peu plus simple pour nos clients musulmans".

Le Ramadan, qui marque le neuvième mois dans le calendrier islamique, débutera le 27 mai. Pour de nombreux musulmans canadiens, cela signifie un mois de jeûne du lever au coucher du soleil, sans eau et nourriture pendant plus de 17 heures par jour. Selon l'Enquête nationale auprès des ménages de 2011, plus d'un million de musulmans résident au Canada, dont des milliers à Vancouver (73 215), à Toronto (424 925) et à Montréal (221 040). foodora est associée à un total de 40 restaurants qui proposent des options halal sur ses trois marchés canadiens et a l'intention d'en ajouter davantage alors que la demande de nourriture halal continue de croître.

Pour aider les clients de foodora à identifier les restaurants halal partenaires en ligne, foodora ajoutera un symbole halal à chaque restaurant partenaire participant. Les restaurants halal participants dans chaque marché comprennent:

Toronto, ON

Vancouver, BC

Montreal, QC

Pour recevoir un paquet «Interrompez votre jeûne avec foodora», les clients peuvent simplement passer leur commande chez les restaurants halal partenaires participants entre 20h00 et 22h00 du 27 mai au 26 juin via les applications iOS ou Android de foodora ou visiter le site-Web, et choisir l'option en livraison ou à emporter. Chaque commande sera accompagnée d'un paquet «Interrompez votre jeûne avec foodora», qui comprend deux bouteilles de 500ml d'eau Happy Water et une boîte de dates Masa.

