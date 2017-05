Avis aux médias: événement en matière d'infrastructure à Montmagny







MONTMAGNY, QC, le 24 mai 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure en présence du secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, M. Marc Miller, et du député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, et du ministre de la Culture et des Communications, de la Protection et de la Promotion de la langue française, de la région de l'Estrie, M. Luc Fortin.

Date : le jeudi 25 mai 2017



Heure : 13 h 30



Lieu : Salle du Conseil (Cajetan-Gauthier)

Hôtel de ville de Montmagny

143, Saint-Jean-Baptiste Est

Montmagny (Québec)

G5V 1K4

