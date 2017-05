Avis aux médias - Annonce en matière d'infrastructure à London







LONDON, ON, le 24 mai 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure, en présence de Kate Young, députée de London-Ouest, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités; de l'honorable Deb Matthews, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle de l'Ontario et députée provinciale de London-Centre-Nord, au nom de l'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario; et de son honneur Matt Brown, maire de la Ville de London.

Date : Le mercredi 24 mai 2017



Heure : 13 h 30 HAE



Endroit : Centre de contrôle de la pollution de Greenway

109, avenue Greenside

London (Ontario)

