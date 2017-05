Présentations d'EXFO aux prochaines conférences à l'intention des investisseurs







QUÉBEC, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - EXFO inc. (NASDAQ: EXFO) (TSX: EXF), référence mondiale des tests, de la surveillance et de l'analyse de réseaux, annonce aujourd'hui que son PDG Philippe Morin fera une présentation au nom de l'entreprise à l'occasion de la conférence de Cowen & Co. sur les technologies, les médias et les télécommunications (TMT Conference) le 1er juin 2017 à 8 h (HE), à New York.

M. Morin décrira sommairement aux investisseurs institutionnels présents la proposition d'investissement, les débouchés commerciaux et les avantages concurrentiels d'EXFO. Cette présentation sera diffusée en direct sur www.EXFO.com, dans la section Investisseurs. Elle sera également archivée pendant un certain temps.

La semaine suivante, Germain Lamonde, président exécutif du conseil d'administration d'EXFO, participera à la Conférence Québec de Banque Nationale Marchés financiers à Toronto. La présentation de M. Lamonde, prévue le 8 juin 2017 à 13 h 30 (HE), sera réservée aux investisseurs sur place et ne sera pas retransmise sur le Web.

Calendrier des événements destinés aux investisseurs

Conférence de Cowen & Co. sur les technologies, les médias et les télécommunications (TMT Conference), 1 er juin 2017, 8 h (HE), New York (webdiffusion : http://investisseurs.exfo.com/webcasts.cfm).

juin 2017, 8 h (HE), New York (webdiffusion : http://investisseurs.exfo.com/webcasts.cfm). Conférence Québec de Banque Nationale Marchés financiers, 8 juin 2017, 13 h 30 (HE), Toronto (aucune webdiffusion).

EXFO en bref

EXFO propose des solutions ingénieuses de test, de surveillance et d'analyse de données de réseaux aux plus grands fournisseurs de services de communication, fabricants d'équipements de réseau et services Web. Depuis 1985, nous collaborons étroitement avec nos clients dans différents contextes - laboratoires, terrain, centres de données et rencontres de direction, notamment - pour offrir des technologies et des méthodes novatrices à chaque stade du cycle de vie des réseaux. Nos solutions d'orchestration de tests et d'analyse de données 3D en temps réel simplifient le travail des clients en leur apportant des données éclairantes issues des réseaux, des services et des abonnés. Notre priorité : aider nos clients à prospérer dans une industrie en pleine transformation, où l'on ne peut plus se contenter du minimum requis en matière de tests et d'analyses. Pour en savoir plus, visitez le site EXFO.com et suivez-nous sur notre blogue (en anglais).

SOURCE EXFO inc.

Communiqué envoyé le 24 mai 2017 à 09:00 et diffusé par :