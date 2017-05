Northrop Grumman choisit Crossmatch pour la modernisation de ses stations d'inscription Livescan au Royaume-Uni







Délivrance d'une performance fiable dans un domaine de la plus haute importance

PALM BEACH GARDENS, Floride, 24 mai 2017 /PRNewswire/ -- Crossmatch®, leader internationalement reconnu dans le secteur des solutions de gestion biométrique des identités et d'authentification sécurisée, a annoncé aujourd'hui que Northrop Grumman allait moderniser sa solution actuelle de registres criminels dans le cadre du programme Forensic and Biometric Interim Capability (FABrIC) du ministère de l'Intérieur britannique, grâce au scanner palmaire Crossmatch L Scan® 1000.

D'ici le mois de décembre 2017, plus de 375 stations d'inscription et de capture seront modernisées en intégrant les appareils polyvalents Crossmatch Livescan, qui permettent la capture en haute qualité des empreintes digitales et palmaires. Ces unités seront déployées à travers le Royaume-Uni.

En l'an 2000, Northrop Grumman, société internationale leader dans le secteur de la sécurité et intégrateur de technologies pour le ministère de l'Intérieur britannique, a remplacé la méthode de capture d'empreintes digitales à base d'encre et de papier par la solution Livescan de Crossmatch. Ce système, qui comprend des scanners palmaires et un logiciel personnalisé créé spécialement pour les agences de police britanniques, fournit une solution complète qui permet d'économiser du temps, de produire des correspondances plus fiables, et d'éliminer la nécessité de stocker des cartes d'empreintes digitales sous format papier.

Cette toute dernière mise à niveau intègre une technologie de balayage à haute vitesse capable de capturer à une résolution d'image de 1 000 pixels par pouce, ce qui offre un niveau de détails permettant d'obtenir des taux de correspondance automatisée plus élevés.

« La solution Crossmatch Livescan est utilisée avec succès depuis 16 ans afin de délivrer des capacités opérationnelles au ministère de l'Intérieur, et les nouveaux scanners fourniront aux agences de police un niveau de performance amélioré, » a déclaré Ian Menzies, chef de la direction des Systèmes de mission chez Northrop Grumman. « Nous sommes impatients de poursuivre notre relation avec Crossmatch, et nous réjouissons du succès continu des nouveaux scanners palmaires L Scan 1000. »

« En tant que leader du secteur des solutions Livescan, Crossmatch travaille sans relâche pour aider Northrop Grumman et son client - le ministère de l'Intérieur britannique - à répondre à sa mission continue qui consiste à s'adapter aux réalités changeantes des registres criminels ainsi qu'à l'évolution de l'environnement des menaces au Royaume-Uni, » a déclaré Eduardo Parodi, vice-président des ventes gouvernementales internationales chez Crossmatch. « Les agences gouvernementales du monde entier s'appuient sur la fiabilité, la performance et la qualité d'image de nos solutions dans des applications d'utilisation critique - telles que la répression criminelle, la gestion des réfugiés, et les inspections relatives aux contrôles aux frontières. »

À propos de Crossmatch

Les solutions Crossmatch® permettent de résoudre les défis relatifs à la sécurité et à la gestion des identités pour des centaines de millions d'utilisateurs à travers le monde. Notre solution éprouvée DigitalPersona® Composite Authentication a été conçue pour fournir l'ensemble optimal de facteurs d'authentification permettant de répondre aux exigences uniques d'aujourd'hui en matière de risque, et d'offrir une complète couverture d'authentification d'entreprise. Les solutions de gestion des identités de Crossmatch comprennent du matériel et des logiciels fiables destinés à la gestion biométrique des identités, qui délivrent les niveaux de qualité et de performance les plus élevés pour les applications critiques. Nos solutions s'adressent aux marchés financiers, de la distribution, commerciaux, gouvernementaux, de la répression criminelle, et militaires. Comptant 300 employés et clients dans plus de 80 pays, Crossmatch fixe la norme en matière d'innovation et de fiabilité. Pour en savoir plus : Crossmatch.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/515194/Crossmatch_L_Scan_1000_palm_scanner.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/367963/Crossmatch___Logo.jpg

