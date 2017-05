CHINT Group organise le 7e Forum international du marketing à Bangkok afin de favoriser la coopération mondiale







BANGKOK, le 24 mai 2017 /PRNewswire/ -- CHINT Group (« CHINT »), société chinoise leader dans les secteurs de la production industrielle d'équipements électriques et des énergies propres, a organisé son 7e Forum international du marketing (CIMF) à Bangkok, en Thaïlande, du 20 au 23 mai 2017. Ce rassemblement constitue un pas en avant pour CHINT visant à rapprocher les partenaires de vente et de marketing, afin de partager des renseignements et de renforcer la coopération stratégique mondiale.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/515090/Lily_Zhang_Giving_Speech_on_CIMF.jpg

Ce forum, organisé sous le thème « Nouveaux moteurs, nouvelles opportunités, nouvel avenir », a réuni plus de 200 partenaires internationaux issus de plus de 80 pays et régions, ainsi que plusieurs professionnels chevronnés dans différents domaines. Parmi les faits marquants de cet événement figurent les discours principaux prononcés par Cunhui Nan, président de CHINT Group, et Lily Zhang, vice-présidente de CHINT Electric, qui ont chacun partagé leur opinion sur le développement de la société ainsi que sur sa stratégie globale.

Lily Zhang a déclaré : « CHINT a enregistré une croissance rapide l'an dernier. Le chiffre d'affaires de CHINT Group a atteint plus de 7 milliards USD. Nous avons participé activement à de nombreux projets électriques internationaux, et explorons actuellement d'autres opportunités de marketing. Nous sommes très optimistes quant à l'avenir de CHINT. »

CHINT Group a également lancé les produits de sa gamme de nouvelle génération NEXT auprès de ses partenaires mondiaux. La gamme vient entièrement moderniser les produits électriques à faible voltage existants du Groupe. Ces produits annoncent l'ouverture d'une nouvelle voie s'agissant de l'innovation technique et de la créativité de la société, ainsi que de son adoption de la fabrication intelligente à l'échelle mondiale.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/515091/Zuowei_Lin__Marketing_Director_of_CHINT_Electric_Introducing_New_generation_Next_Series_Products.jpg

Commentant le forum, Abiy Mulat, distributeur en Éthiopie, a déclaré : « Les nouveaux produits conçus par CHINT contribuent à booster les ventes en Éthiopie, ainsi qu'à bâtir l'image de marque de CHINT dans le pays. » Un autre distributeur basé en Norvège, Robert Tillerflaten, a également fait l'éloge de CHINT en invitant ses clients en Thaïlande pour admirer la capacité de la société à développer l'ensemble de la chaîne sectorielle et à s'étendre à l'échelle mondiale, ainsi que ses efforts dans le domaine de l'innovation technologique.

Parallèlement au forum, une visite de son usine des nouvelles énergies basée en Thaïlande a été organisée, afin de présenter les efforts de CHINT Group consistant à développer ses activités mondiales en réponse à l'Initiative chinoise de la Nouvelle route de la soie. Nan a déclaré : « La Thaïlande est un État important parmi les pays de la Nouvelle route de la soie ; nous avons établi nos installations de fabrication ainsi que nos centres de recherche et de vente en Allemagne, en Thaïlande, et dans de nombreux autres pays afin de distribuer efficacement nos produits énergétiques propres. »

À propos de CHINT Group

Fondé en 1984, CHINT Group est le premier fournisseur d'énergie propre et de solutions de gestion efficiente de l'énergie, qui possède la gamme de produits la plus complète en Chine. Ses activités comprennent les produits électriques à faible voltage, la transmission de puissance et les équipements et services de distribution, les instruments et compteurs, les appareils de construction, les pièces automobiles, l'automatisation industrielle, la production d'électricité PV, et la fabrication d'équipements. L'actif total de CHINT est évalué à plus de 7 milliards USD, et la société compte plus de 30 000 employés. Ses produits sont vendus dans plus de 130 pays et régions.

Communiqué envoyé le 24 mai 2017 à 08:17 et diffusé par :