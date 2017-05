CGI fait partie des fournisseurs de services en TI sélectionnés par la coopérative NASPO ValuePoint dans le cadre d'une initiative d'approvisionnement de services en nuage multi-États







Symboles boursiers

GIB (NYSE)

GIB.A (TSX)

www.cgi.com/nouvelles

La solution CGI Advantage360® sera offerte aux gouvernements d'États et locaux par l'entremise d'un modèle novateur d'approvisionnement multi-États

FAIRFAX, VA, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a été choisie par NASPO ValuePoint, une organisation qui offre les plus hauts standards d'excellence en matière de conclusion de contrats publics de type coopératif, à titre de fournisseur privilégié de solutions infonuagiques pour des organismes gouvernementaux dans plus de 35 États participant à une initiative d'approvisionnement novatrice.

En vertu de cette entendre-cadre administrée par l'État de l'Utah, les États faisant partie de la coopérative NASPO ValuePoint peuvent se procurer un logiciel service (SaaS) de CGI. Par exemple, CGI Advantage360*, l'offre de déploiement sous forme de logiciel service du système de gestion intégré (ERP) de pointe conçu spécialement pour les gouvernements d'États et locaux des États-Unis, sera disponible dans le cadre de cette entente.



« Les contrats couvrent un éventail complet de solutions infonuagiques qui aident les entités gouvernementales à accéder rapidement à des services infonuagiques fiables et sécurisés pour servir les citoyens, a indiqué Douglas Richins, chef de la direction de NASPO ValuePoint. Le succès de cette entente d'approvisionnement novatrice s'explique en grande partie par l'excellent leadership de l'État de l'Utah, le dévouement d'une équipe très talentueuse regroupant des spécialistes de l'approvisionnement et des professionnels en TI, ainsi que la collaboration avec les chefs de la direction informatique de l'État. »

L'entente multi-États d'acquisition de services en nuage offre un éventail de choix sans précédent pour aider les gouvernements d'État et locaux à améliorer la prestation de services en TI grâce à des solutions infonuagiques fiables et sécurisées. La solution CGI Advantage ERP a aidé des centaines d'États, de comtés, de villes et d'arrondissements scolaires de tailles variées à améliorer l'efficacité opérationnelle, la qualité des services ainsi que la transparence. CGI Advantage360 comprend des logiciels, du soutien, des services et de l'hébergement proposés dans le cadre de l'offre de services infonuagiques fondés sur le logiciel service, en combinaison avec des services de gestion des processus d'affaires à valeur ajoutée pour répondre aux besoins particuliers des gouvernements locaux de taille moyenne. Cette offre axée sur les résultats assure un équilibre entre les prix, la flexibilité et les fonctionnalités d'une solution extensible qui évolue au fil du temps.

« Nous sommes fiers de faire partie des partenaires sélectionnés pour cette entente-cadre novatrice d'approvisionnement qui aidera les gouvernements à accéder aux technologies et services informatiques de pointe actuellement disponibles, a ajouté Daniel Keene, vice-président principal du programme Advantage de CGI. Cette entente s'appuie sur la réputation de CGI à titre de fournisseur de services infonuagiques, d'infrastructures TI et de services et solutions ERP pour les gouvernements d'États et locaux à l'échelle des États-Unis. »

*en anglais seulement

À propos de NASPO ValuePoint

L'organisation coopérative d'achat public NASPO ValuePoint (auparavant WSCA-NASPO) offre les plus hauts standards d'excellence en matière de conclusion de contrats publics de type coopératif. Tirant parti du leadership et de l'expertise de tous les États grâce au pouvoir d'achat de l'ensemble de leurs entités publiques, NASPO ValuePoint propose des contrats sur appels d'offres fiables et à haute valeur ajoutée. Depuis 1993, NASPO ValuePoint (ou son entité précédente) agit comme mandataire pour les achats coopératifs de la NASPO (National Association of State Procurement Officials). L'organisation encourage, stimule et guide la coopérative de contrats publics la plus importante au pays. NASPO ValuePoint est une coopérative unifiée et axée sur les achats au pays qui regroupe les demandes des 50 États, du district de Columbia et des territoires organisés américains, ainsi que de leurs subdivisions politiques et d'autres entités admissibles. Elle propose une valeur ajoutée, des innovations et une concurrence inégalées au sein du marché.

À propos de CGI

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des processus d'affaires au monde. Grâce à ses quelque 70 000 professionnels, CGI offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils stratégiques en informatique et en management, des services d'intégration de systèmes, de développement et de maintenance d'applications informatiques, de gestion d'infrastructures technologiques ainsi que 150 solutions et services faisant appel à la propriété intellectuelle à des milliers de clients à l'échelle mondiale à partir de ses bureaux et centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annuels de plus de 10 milliards de dollars canadiens et la valeur de son carnet de commandes s'élève à plus de 20 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Site Web : www.cgi.com

