L'ère du rajeunissement vaginal est arrivé - le temps est venu de faire tomber les tabous







LAVAL, QC, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - Afin de démystifier tous les mythes entourant le rajeunissement vaginal, Univers NuFace organisera un séminaire d'information le mercredi 7 juin 2017 à 18h, à sa clinique située au 2990 Pierre-Péladeau au Centropolis Laval.

D'emblée, l'expression rajeunissement vaginal peut faire sourire ou même choquer, mais lorsque nous réalisons qu'un nombre extrêmement élevé de femmes souffre en silence, nous prenons réellement conscience de l'ampleur du problème lié à l'atrophie vaginale. « En effet, parmi les femmes de tous âges, on estime que jusqu'à 60% de celles-ci sont touchées par un ou plusieurs symptômes liés à cette condition, tels que la sècheresse vaginale due à une faible lubrification, des douleurs ou brulures lors de la pénétration, le relâchement musculaire des parois vaginales, ainsi que l'incontinence d'effort », souligne le Dr. Damian Naqvi, directeur médical de la clinique.

La clinique Univers NuFace s'est donné comme mandat de faire tomber les tabous liés aux traitements de rajeunissement vaginal et d'informer le plus de femmes possible à propos de cette toute dernière solution médicale pour traiter les symptômes liés à l'atrophie vaginale. Une récente étude américaine, utilisant le laser diVa, a démontré des résultats des plus convaincants, soit:

une augmentation de 63% de la lubrification vaginale

une diminution de 31% des douleurs ou inconforts liés à la pénétration

une réduction de 54% des symptômes liés à l'incontinence d'effort

une amélioration de 55% lié à l'orgasme vaginal (i.e. atteinte et intensité)

Un des avantages de la technologie diVa est aussi d'offrir un traitement sécuritaire et efficace aux femmes qui considèrent une réduction et un raffermissement des petites lèvres de la vulve, grâce à la technologie diVa Tyte. Ce traitement peut être fait seul ou combiné au rajeunissement vaginal.

Le laser diVa est le seul laser fractionné hybride automatisé permettant un resurfaçage très précis et encore plus sécuritaire des parois internes du vagin et ce, en moins de 5 minutes par passage, pour un plus grand confort lors du traitement. Ce resurfaçage stimulera le flux sanguin, la production de glycogène, de nouveau collagène et d'élastine, contribuant à des parois vaginales plus saines, plus fonctionnelles et une qualité de vie améliorée pour les patientes.

Depuis plus de 10 ans la clinique Univers NuFace offre sous un même toit des solutions en médecine esthétique et en médecine régénérative liées aux douleurs chroniques. La clinique se distingue par l'excellence de son service et son professionnalisme médical, de l'accueil au suivi de chaque traitement. Univers NuFace est continuellement à l'affût de nouvelles technologies et a recours à des techniques innovatrices, tout en priorisant la sécurité et la satisfaction complète de sa clientèle.

SOURCE Clinique Univers NuFace

Communiqué envoyé le 24 mai 2017 à 08:03 et diffusé par :