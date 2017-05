Suspension de la négociation par l'OCRCVM - IFC.PR.E

La stratégie globale de I Do Culture Corporation est en quête de nouvelles opportunités de coproduction entre la Chine et les États-Unis CANNES, France, 24 mai 2017 /PRNewswire/ -- Le 21 mai dernier, au cours d'une conférence de presse dans le...

TORONTO, le 24 mai 2017 /CNW/ - L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : INMED PHARMACEUTICALS INC Symbole CSE : IN Motif : À la demande de la société en attendant une nouvelle Heure de la suspension (HE) : 08 h 35...