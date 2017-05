RAPPEL : Les Industries Dorel tient son assemblée annuelle des actionnaires







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 24 mai 2017) - Les Industries Dorel inc. (TSX:DII.B)(TSX:DII.A)

NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS INVITER À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DE LES INDUSTRIES DOREL QUI SE TIENDRA AU Salon Or et Gris Ritz-Carlton Montréal 1228 Rue Sherbrooke Ouest Montréal, Québec le jeudi 25 mai 2017 à 10h00 LA DIRECTION SERA DISPONIBLE POUR RENCONTRER LES JOURNALISTES IMMÉDIATEMENT APRÈS L'ASSEMBLÉE. VENEZ ADMIRER LES DERNIERS PRODUITS INNOVATEURS DE DOREL QUI SERONT EN DÉMONSTRATION. Les personnes intéressées peuvent écouter la diffusion Web en direct au http://www.dorel.com/fre/events

Les Industries Dorel Inc. (TSX:DII.B)(TSX:DII.A) est une société de produits de puériculture et de bicyclettes de classe mondiale. Le leadership de la Société en matière de sécurité et de style de vie est particulièrement marqué dans ces catégories de produits qui comptent une multitude d'articles novateurs qui définissent les tendances. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Safety 1st, Quinny, Maxi-Cosi et Tiny Love, auxquelles s'ajoutent des marques régionales comme Cosco, Bébé Confort et Infanti. Les marques de Dorel Sports comprennent Cannondale, Schwinn, GT, Mongoose, Caloi, IronHorse et SUGOI. Dorel Maison commercialise, principalement en Amérique du Nord, un vaste assortiment de produits d'ameublement pour la maison dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d'autres importés. Les Industries Dorel Inc., dont le chiffre d'affaires annuel atteint 2,6 milliards de dollars US, compte environ 10 000 employés qui oeuvrent dans des installations réparties dans vingt-cinq pays à travers le monde.

