Grève dans l'industrie de la construction - Un impact majeur pour l'économie

MONTRÉAL, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) plaide pour un règlement rapide du conflit qui oppose employeurs et travailleurs de la construction du Québec, afin d'éviter les conséquences majeures d'un arrêt de travail prolongé pour toute l'économie québécoise.

« L'adage qui dit que quand la construction va tout va est inversement vrai : un conflit de travail a un impact majeur, direct qui ébranle l'ensemble des secteurs de l'économie », a fait savoir Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ. La FCCQ rappelle que le dernier conflit de 2013 avait fait chuter le PIB québécois de 1,1 % à la suite d'un arrêt de travail totalisant 10 jours.

Étant donné que le secteur de l'industrie de la construction connaît un ralentissement et une décroissance depuis 5 ans, la FCCQ estime que les ententes entre employés et employeurs doivent respecter la capacité de payer de ces derniers, tout en leur donnant plus de flexibilité pour répondre aux exigences de l'industrie.

« Devant l'échec des dernières négociations, tous les moyens doivent être envisagés afin d'en arriver rapidement à un retour au travail et relancer les discussions sur de nouvelles bases », a conclu Stéphane Forget.

