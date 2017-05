La Maison Bleue fête ses 10 ans lors d'une soirée bénéfice au Théâtre Rialto le 25 mai







MONTRÉAL, 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - Guylaine Tremblay, fidèle marraine de l'organisme depuis les tout débuts, vous convie au rendez-vous annuel de La Maison Bleue pour célébrer 10 ans de soutien aux mères et aux tout-petits vivant en contexte de vulnérabilité. En effet, le 15 mai dernier marquait les 10 ans de la première Maison Bleue dans le quartier Côte-des-Neiges. Près de 3 500 personnes ont depuis bénéficié des services médicaux et psychosociaux des équipes multidisciplinaires de l'organisme de périnatalité sociale.

C'est le jeudi 25 mai 2017 à 17h30, dans un spectacle mis en scène par Angelo Cadet et animé par Gary Boudreault, que la comédienne Guylaine Tremblay accueillera les convives qui pourront profiter entre autres de prestations de Karim Ouellet et du duo formé de Debbie Lynch-White et Marina Gallant.

« Cette soirée nous permet de remercier tous nos partenaires, privés et publics, pour leur soutien » explique Amélie Sigouin, directrice générale et cofondatrice de La Maison Bleue. « La Maison Bleue, c'est tout un village d'entraide qui s'est bâti autour des mères, des enfants et leur famille ». Rappelons qu'une troisième Maison a été inaugurée le 27 mars dans le quartier Saint-Michel grâce à un généreux don de la fondation Marcelle & Jean Coutu et au soutien récurrent annoncé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Les billets de la soirée bénéfice sont en vente au prix de 130 $ : www.maisonbleue.info/25mai

À propos de La Maison Bleue.

Depuis 10 ans, La Maison Bleue vient en aide aux femmes enceintes vivant dans un contexte de vulnérabilité dans le but de réduire les inégalités sociales et favoriser le développement optimal des enfants, du ventre de leur mère jusqu'à l'âge de 5 ans. Son modèle valorise la complémentarité de services médicaux et psychosociaux regroupés sous un même toit (médecins de famille, sages-femmes, infirmières, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés et psychoéducatrice). La Maison Bleue a suivi près de 3500 personnes depuis 2007 et compte maintenant trois maisons, dans les quartiers Côte-des-Neiges, Parc-Extension et Saint-Michel. L'objectif est d'avoir cinq Maison Bleue en 2020. www.maisonbleue.info

