/R E P R I S E -- Avis aux médias: Annonce en matière d'infrastructure à St. Catharines/

ST. CATHARINES, ON, le 23 mai 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure en présence de Vance Badawey, député de Niagara Centre, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, James Bradley, député provincial de St. Catharines, au nom de l'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Tim Rigby, conseiller régional de Niagara.

Date: Le mercredi 24 mai 2017



Heure : 9 h 30 (HAE)



Endroit: Usine de traitement de l'eau Decew

2700, chemin DeCew

St. Catharines (Ontario)

