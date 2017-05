La CAA, une marque de confiance canadienne par excellence







OTTAWA, le 24 mai 2017 /CNW/ - L'Association canadienne des automobilistes (CAA) se classe au deuxième rang des marques de confiance au Canada, toutes catégories confondues, sur un total de 294 entreprises. Elle arrive aussi première dans la catégorie des voyages, en plus d'être la marque de confiance numéro 1 dans le domaine des relations avec la clientèle. Ces résultats émanent de la publication, ce mois-ci, du Gustavson Brand Trust Index, un indice qui mesure la confiance des Canadiens envers les marques.

« C'est une grande preuve de reconnaissance pour le personnel de la CAA et de ses clubs affiliés de partout au pays », affirme Tim Shearman, président de la CAA. « Nous sommes très fiers des relations que nous entretenons avec les Canadiens, qu'ils soient membres ou non de notre organisation, et ce classement reflète bien nos efforts en ce sens. »

La CAA, qui a surclassé des marques phares comme Apple, IKEA et Netflix, n'a été devancée au classement général que par le détaillant d'équipement de plein air canadien Mountain Equipment Co-op (MEC).

Plus de 6 000 personnes ont été appelées à noter des entreprises et des marques sous divers aspects liés à la confiance, selon ce qu'elles perçoivent des interactions de l'entreprise ou de la marque avec sa clientèle, de sa fiabilité et de son intégrité, ainsi que de sa responsabilité sociale. Les participants ont aussi été invités à préciser dans quelle mesure ils recommanderaient cette marque ou cette entreprise.

« Nous accordons beaucoup d'importance au lien de confiance. Nos membres savent que nous leur fournissons des conseils et des services fiables, en toute honnêteté, et que nous défendons leurs intérêts, que ce soit dans les dossiers touchant les droits des voyageurs, la sécurité routière ou la protection des consommateurs », explique Jeff Walker, gestionnaire stratégique principal. Ce dernier constate également que le modèle d'affaires des trois marques en tête de liste - MEC, la CAA et Costco - repose sur l'adhésion, ce qui révèle l'intérêt des Canadiens pour les clubs et les coopératives.

Réalisée par la Peter B. Gustavson School of Business de l'Université de Victoria, cette troisième édition annuelle du Gustavson Brand Trust Index compare les notes obtenues au regard de la confiance par des marques et des entreprises appartenant à 26 secteurs de l'économie.

À propos de la CAA

La CAA est une fédération regroupant huit clubs d'automobilistes qui offrent à plus de 6 millions de membres un service d'assistance routière exceptionnel, des services complets en matière d'automobile et de voyage, des rabais privilégiés, ainsi qu'une panoplie de services d'assurances. La CAA défend aussi les intérêts de ses membres sur une variété d'enjeux qui leur tiennent à coeur, dont la sécurité routière, l'environnement, la mobilité, les infrastructures et la protection des consommateurs.

