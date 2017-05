MEGA [MC], le secret le mieux gardé de la communauté de design de Montréal, participe à la 6e édition annuelle de C2 Montréal







MONTRÉAL, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - Mega ConstruxMC, une marque de jouets de construction pour les fans qui remettent en question le statu quo, participera en tant que partenaire officiel à la 6e édition annuelle de C2 Montréal. L'événement aura lieu du 24 mai au 26 mai 2017. L'équipe Mega Construx offrira alors aux participants une expérience pratique d'urbanisme et les mettra au défi de construire au-delà des limites, tout en abordant les questions suivantes : comment repenser et comment refaire le design de nos villes.

MEGA Construx (membre de MEGAMC, la marque de jouets de constructions Mattel), est situé dans une installation de plus d'un million de pieds carrés, dans le quartier Saint-Laurent, à Montréal. MEGA emploie près de 150 concepteurs graphiques et industriels, constructeurs et sculpteurs. « MEGA est un centre de design majeur à Montréal, indique Bisma Ansari, vice-présidente directrice et directrice générale de marque internationale chez MEGA . Nous sommes une équipe constituée d'individus passionnés et nous sommes engagés à faire grandir le potentiel des personnes. Mega Construx offre une expérience de construction authentique et détaillée qui permet aux adeptes de construire au-delà des limites, en créant l'innovation une brique à la fois. »

Plus tôt cette année, MEGA a lancé une nouvelle marque de jeu de construction, Mega Construx, conçue tant pour les enfants de quatre ans que pour les adultes collectionneurs. Cette gamme propose des figurines très détaillées et authentiques. Ainsi, les adeptes peuvent se plonger dans les différents univers qu'ils aiment. La vision de Bisma Ansari est claire quant à l'objectif de la nouvelle marque. « Mega Construx désire inspirer les Beyonders, ces enfants et adultes avant-gardistes qui osent voir le monde différemment, qui repoussent les limites et qui contestent le statu quo » a-t-elle déclaré.

Le laboratoire Maquette commandité par Mega Construx, s'intègre dans le thème des Villes de C2 et invite les participants à relever les défis et les opportunités d'urbanisme contemporain. De plus, le laboratoire exposera les installations Au-delà du monde de Mega Construx. Ces installations ont été construites avec 120 000 blocs et inspirées d'une vision collective du futur créée par un groupe de BeyondersMC. L'installation inclut également plus de 10 thèmes, notamment l'énergie, l'agriculture, le transport, l'éducation, la recherche et le jeu -- chacun constituant une partie importante de la vision d'un futur meilleur des Beyonders et s'intégrant parfaitement avec le thème des villes de C2 Montréal.

À propos de MEGAMC

Membre de la famille MattelMD, MEGAMC offre aux fans et aux familles la possibilité de bâtir l'avenir qu'ils imaginent. MEGAMC conçoit et fabrique des jouets de construction novateurs et de haute qualité pour les constructeurs de tous les âges afin de créer, personnaliser et collectionner. Des premières années de jeu avec Mega BloksMD à la découverte de nouveaux mondes avec Mega ConstruxMC, MEGAMC est la marque qui ose aller au-delà des règles de la construction. Pour obtenir plus d'informations, consultez le https://www.megabrands.com/fr-ca

