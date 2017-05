EXPO Solar 2017 - La meilleure plateforme pour le secteur photovoltaïque qui représente la croissance de l'énergie solaire en Asie







- Le nouveau gouvernement coréen va mener une politique d'énergie photovoltaïque et augmenter le nombre de centrales solaires pour remplacer les énergies fossiles en Corée, en vertu de l'engagement du nouveau président, Moon Jae-in.

- Des acheteurs de 20 pays du monde entier y participent, et les acheteurs étrangers peuvent trouver un hébergement hôtelier grâce au programme d'invitation pour les professionnels du secteur photovoltaïque.

SÉOUL, Corée du Sud, 24 mai 2017 /PRNewswire/ -- EXPO Solar 2017 (www.exposolar.org), l'exposition représentative du secteur photovoltaïque en Corée qui crée de nouvelles activités solaires pour les pays ayant un grand recours à l'énergie solaire tels que la Corée, la Chine et le Japon, se tiendra au centre KINTEX en Corée pendant trois jours, du mercredi 6 septembre au vendredi 8 septembre 2017.

220 entreprises venues de 25 pays, par exemple la Chine, le Japon, les États-Unis, l'Europe et le Moyen-Orient, participeront à l'EXPO Solar/PV de Corée, la 9e exposition qui sera visitée par 20 000 acheteurs et spectateurs nationaux et étrangers. Comme l'exposition est plus productive d'une année sur l'autre, elle devrait devenir « une plateforme dynamique pour le secteur photovoltaïque ».

Considérée comme la première porte d'entrée sur le marché photovoltaïque asiatique, l'Expo Solar va optimiser le confort des acheteurs étrangers grâce à l'invitation pour les acheteurs et elle va offrir un hébergement hôtelier gratuit dans son hôtel partenaire officiel aux acheteurs étrangers. L'Expo Solar peut aider les exposants et les visiteurs à mener leurs affaires en leur apportant un service d'interprétariat sur le site cette année.

Le nombre d'acheteurs et d'entreprises photovoltaïques qui participent augmente considérablement d'une année sur l'autre. L'Expo Solar essaie de se démarquer comme exposition photovoltaïque dédiée. Par ailleurs, 72 % des personnes ayant participé à l'exposition l'année dernière ont dit qu'elles reviendraient, et la consultation d'achat d'une valeur de 814 millions $ a été menée en 2016.

L'exposition de cette année présente des produits de systèmes de stockage d'énergie (ESS selon l'anglais) qui reflètent le grand intérêt dans la génération d'énergie solaire et les ESS. Parmi les évènements principaux de cette année, on trouve le « PV World Forum 2017 », la conférence professionnelle sur le secteur photovoltaïque, qui va présenter le tout dernier marché de l'énergie solaire et les tendances du développement technologique en un coup d'oeil.

Le marché mondial des énergies renouvelables attire l'attention publique cette année car l'Accord de Paris est entré en vigueur, et le secteur photovoltaïque rebondit sans aucun doute tandis que les prix du pétrole augmentent. Par conséquent, les entreprises mondiales cherchant à entrer sur le marché asiatique se livrent un combat sans équivoque. C'est pourquoi l'« EXPO Solar » a les feux braqués sur elle, et qu'elle devient le baromètre du secteur solaire en Asie.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.exposolar.org

