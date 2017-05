TrialScope lance sa deuxième évaluation mondiale de la maturité de la divulgation de renseignements sur les essais cliniques







Le leader en solutions d'essais cliniques continue de fournir des ressources innovantes permettant aux promoteurs de mesurer la divulgation

JERSEY CITY, New Jersey, 24 mai 2017 /PRNewswire/ -- TrialScope, le leader mondial en transparence des essais cliniques et en solutions de conformité, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa deuxième Enquête sur la maturité de la divulgation de renseignements sur les essais cliniques qui permet aux promoteurs d'essais cliniques d'auto-évaluer leurs pratiques de divulgation.

L'outil de mesure, lancé en 2015, surveille les tendances en matière de divulgation de renseignements sur les essais cliniques, les exigences en matière d'essais cliniques et les pratiques actuelles des promoteurs d'essais du secteur des sciences de la vie. L'évaluation est conçue pour permettre aux promoteurs d'identifier les capacités de leur organisation, reconnaitre les meilleures pratiques et comparer leurs capacités à celles de leurs homologues.

Les promoteurs d'essais cliniques désireux de participer à l'Évaluation de la maturité des essais cliniques 2017 peuvent accéder ici à l'outil.

Une fois l'évaluation terminée, les promoteurs recevront une évaluation par rapport à leurs homologues, dans le respect de l'anonymat des données de tous les concurrents. Les participants recevront également tous un rapport basé sur les réponses qu'ils pourront utiliser pour documenter la maturité de leur divulgation actuelle et évaluer les améliorations potentielles.

« L'évaluation de la maturité de la divulgation de renseignements sur les essais cliniques a fourni des perspectives intéressantes sur les pratiques de divulgation actuelles et sur les tendances émergentes », a déclaré Thomas Wicks, directeur de la stratégie chez TrialScope et auteur de l'évaluation, « En utilisant cet outil, nous avons pu identifier les changements au niveau de l'orientation, de la portée et des capacités de divulgation et les communiquer aux promoteurs d'essais cliniques participants à des fins de référence. Les résultats aident les promoteurs à évaluer leur propre performance et à tirer parti de leurs compétences manifestes tout en développant des plans pour combler les lacunes dans leurs pratiques. »

Plus de 50 promoteurs d'essais cliniques ont participé à la première évaluation en 2015 et les résultats ont été publiés dans un livre blanc intitulé, « Clinical Trial Reporting Compliance: Self-Assessment Survey Results from Pharma, Biotech, and Academic Trial Sponsors » (Conformité des rapports d'essais cliniques : Résultats de l'enquête sur l'auto-évaluation des promoteurs d'essais dans les secteurs pharmaceutique, biotechnologique et universitaire)

À propos de TrialScope

TrialScope réduit les complexités de la transparence des essais cliniques. Les solutions primées et éprouvées de TrialScope ont été mises en oeuvre avec succès et rigoureusement testées dans les environnements les plus complexes et gèrent les divulgations de promoteurs responsables de plus de 35 % des essais cliniques parrainés par le secteur et publiées sur clincialtrials.gov. Les solutions axées sur le marché et l'expertise de la société permettent aux promoteurs d'améliorer leur performance, d'atténuer les risques liés à la conformité et, au final, d'optimiser l'efficacité grâce aux outils, à l'expertise et aux processus de gestion du cycle de vie du contenu clinique. Les technologies TrialScope sont offertes via une plateforme de logiciel en tant que service (SaaS) prête pour validation et hébergée sur un nuage privé

