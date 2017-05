Projet de développement du secteur Assomption Nord : Une attention particulière à porter à la cohabitation des secteurs d'emplois et résidentiels







MONTRÉAL, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Office de consultation publique de Montréal annonce aujourd'hui la publication de son rapport sur la consultation tenue cet hiver sur un projet de Programme particulier d'urbanisme (PPU) pour le secteur Assomption Nord délimité par les rues Viau, Sherbrooke, Dickson et Hochelaga dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Cela représente un territoire de 94 hectares. Ce projet vise à développer, autour du boulevard de L'Assomption, un quartier dense et diversifié comprenant des composantes résidentielles et un secteur d'emploi à dominantes commerciale et industrielle légère.

Ce projet prévoit, sur un horizon de 20 ans, la construction de 3 000 logements et la densification d'activités qui pourraient permettre l'arrivée de 1 600 nouveaux travailleurs dans le secteur. Il est prévu la prolongation du boulevard de l'Assomption ainsi que la création de pistes cyclables, sentiers piétons, places publiques et rues locales.

La consultation publique a permis de rejoindre largement les résidents, les organismes et les entreprises de ce territoire et des quartiers avoisinants. Près de 130 personnes ont participé à nos activités et la commission a reçu 14 mémoires, dont 9 ont été présentés oralement.

D'entrée de jeu, il importe de souligner que le programme particulier d'urbanisme proposé par l'arrondissement constitue un geste important qui s'inscrit tout à fait dans la perspective de développement durable qui sous-tend désormais toute planification de l'aménagement du territoire. Cette proposition qui vise la requalification d'un lieu névralgique, aux abords de la station de métro Assomption, reçoit l'adhésion de la majorité des participants à la consultation et pourrait être adoptée rapidement.

Plusieurs participants de divers horizons ont néanmoins signifié leur inquiétude face à l'insertion d'une fonction résidentielle dans un milieu jusqu'ici presque exclusivement voué à des usages industriels. Les appréhensions relatives à la cohabitation des fonctions ont largement dominé les débats, faisant émerger la nécessité de s'assurer que le projet répond aux préoccupations exprimées sur la création d'un milieu de vie stimulant, comprenant des espaces verts, des services et des équipements publics adéquats, sur l'inclusion de logement social et abordable pour les familles et ménages à faibles revenus, ainsi que sur l'harmonisation de la cohabitation entre les entreprises et les nouvelles unités résidentielles.

La commission recommande donc l'adoption du PPU tout en soulignant l'importance de garantir la continuité d'une présence forte d'un secteur d'emplois. Des mesures devront donc être prises par les autorités pour faciliter la coexistence de ce secteur d'emplois avec les nouveaux usages du secteur, notamment la présence d'un secteur résidentiel significatif.

