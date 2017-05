/R E P R I S E -- Invitation aux médias - C2 et Fairmont Le Reine Elizabeth annoncent qu'ils s'unissent pour réinventer les réunions d'affaires/

MONTRÉAL, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - Fairmont Le Reine Elizabeth et C2 invitent les médias à un point de presse afin de faire une annonce concernant la nouvelle vocation du 21e étage de l'hôtel Fairmont qui est en pleine transformation. ...

ESSEN, Allemagne, May 24, 2017 /PRNewswire/ -- Découvrez la merveille bleue - après 46 années, il est de nouveau possible de se baigner dans la Ruhr Pendant plus de quarante ans, les habitants d'Essen ne pouvaient pas se baigner dans « leur »...