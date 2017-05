BMO Groupe financier annonce un bénéfice net de 1,25 milliard de dollars pour le deuxième trimestre de 2017







Points saillants des résultats financiers :

Comparaison du deuxième trimestre de 2017 et du deuxième trimestre de 2016 :

Bénéfice net de 1,25 milliard de dollars, en hausse de 28 %, et bénéfice net ajusté 1 de 1,29 milliard, en hausse de 12 %

BPA 2 de 1,84 $, en hausse de 27 %, et BPA ajusté 1, 2 de 1,92 $, en hausse de 11 %

RCP de 12,6 %, comparativement à 10,1 %, et RCP ajusté 1 de 13,1 %, contre 12,1 %

Dotation à la provision pour pertes sur créances de 259 millions de dollars, contre 201 millions

Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de 11,3 %

Dividende de 0,90 $, en hausse de 0,02 $ ou de 5 % sur un an

Comparaison du premier semestre de 2017 et du premier semestre de 2016 :

Bénéfice net de 2,74 milliards de dollars, en hausse de 34 %, et bénéfice net ajusté 1 de 2,83 milliards, en hausse de 21 %

BPA 2 de 4,06 $, en hausse de 34 %, et BPA ajusté 1, 2 de 4,20 $, en hausse de 21 %

RCP de 13,8 %, comparativement à 10,5 %, et RCP ajusté 1 de 14,2 %, contre 12,1 %

Dotation à la provision pour pertes sur créances de 432 millions de dollars, contre 384 millions

TORONTO, le 24 mai 2017 /CNW/ - Pour le deuxième trimestre clos le 30 avril 2017, BMO Groupe financier (TSX : BMO) (NYSE : BMO) a annoncé un bénéfice net comptable de 1 248 millions de dollars, ou 1,84 $ par action, et un bénéfice net ajusté de 1 295 millions, ou 1,92 $ par action.

« BMO a obtenu de bons résultats pour le trimestre, son bénéfice net ajusté s'élevant à 1,3 milliard de dollars et son bénéfice par action ajusté à 1,92 $. La croissance du bénéfice reflète les avantages et la résilience de notre modèle d'affaires diversifié, et notamment les solides contributions de la Gestion de patrimoine et de BMO Marchés des capitaux, et un investissement régulier et continu en technologie et dans notre personnel », a déclaré Bill Downe, chef de la direction, BMO Groupe financier.

« La croissance de la clientèle, des prêts et des dépôts se poursuit au sein des Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada. La confiance des entreprises et des consommateurs est forte, et bien que la progression des prêts et des dépôts soit modérée aux États-Unis, en raison du ralentissement plus marqué que prévu des activités commerciales au premier trimestre de l'année civile, nous sommes bien positionnés pour mettre à profit notre solide présence aux États-Unis.

« Nous demeurons confiants de pouvoir continuer à développer nos activités et à créer de la valeur dans un environnement en pleine évolution », a conclu M. Downe.

Le rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires a été de 15,7 %, contre 12,8 % un an plus tôt et, après ajustement, il s'est situé à 15,9 %, contre 14,8 %.

Concurremment à la publication de ses résultats, BMO a annoncé un dividende de 0,90 $ par action ordinaire pour le troisième trimestre de 2017, soit 0,02 $ par action ou 2 % de plus qu'au trimestre précédent et 0,04 $ par action ou 5 % de plus qu'il y a un an. Le dividende trimestriel de 0,90 $ par action ordinaire correspond à un dividende annuel de 3,60 $ par action ordinaire.

Notre Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2017, y compris nos états financiers consolidés intermédiaires non audités de la période close le 30 avril 2017, est disponible dans son intégralité à l'adresse www.bmo.com/relationsinvestisseurs ainsi qu'à l'adresse www.sedar.com.

1) Les résultats et mesures figurant dans le présent document sont présentés selon les PCGR. Ils le sont également après ajustement de sorte à exclure l'incidence de certains éléments. Les résultats et mesures ajustés ne sont pas conformes aux PCGR et sont expliqués en détail, pour toutes les périodes indiquées, dans la section intitulée Mesures non conformes aux PCGR, où sont également présentés ces mesures non conformes aux PCGR et leurs plus proches équivalents selon les PCGR. 2) Sauf indication contraire, lorsqu'il est question du bénéfice par action (BPA) dans ce document, il s'agit du bénéfice dilué par action. Le BPA est calculé au moyen du bénéfice net après déduction du bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle dans des filiales et des dividendes sur actions privilégiées. Note : Tous les ratios et variations de pourcentage figurant dans ce document sont fondés sur des chiffres qui n'ont pas été arrondis.

Aperçu des résultats des groupes d'exploitation

PE Canada

Tant le bénéfice net comptable que le bénéfice ajusté ont atteint 531 millions de dollars, ayant augmenté de 6 millions, ou de 1 %, sur un an grâce à la progression des soldes de la plupart des produits et des revenus autres que d'intérêts, progression contrebalancée en grande partie par la hausse des charges et le recul de la marge nette d'intérêts.

Au cours du trimestre, nous avons continué d'accroître notre capacité et de rehausser les services qui permettent à nos clients d'effectuer leurs transactions bancaires de la façon qu'ils préfèrent, ce qui signifie notamment leur offrir des virements électroniques illimités gratuits, des alertes relatives aux cartes de crédit et la possibilité de voir leurs transactions en attente. Celent, un cabinet mondial de recherche et de services-conseils, nous a décerné le prix de Banque modèle 2017 pour nos travaux d'automatisation des processus par voie du déploiement efficace de nouvelles technologies.

PE États-Unis

Le bénéfice net comptable a atteint 248 millions de dollars et le bénéfice net ajusté s'est dégagé à 260 millions, ayant tous deux fléchi de 7 % sur un an. Le bénéfice net ajusté ne tient pas compte de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions.

Le bénéfice net comptable s'est situé à 185 millions de dollars américains et le bénéfice net ajusté, à 194 millions de dollars américains, ayant tous deux fléchi de 10 % sur un an, ce qui a résulté surtout de la hausse de la dotation à la provision pour pertes sur créances puisque le recul des revenus a été largement compensé par la diminution des charges.

En mars, BMO Harris Bank a annoncé que sa clientèle de déposants qui sont des particuliers et des petites entreprises aura désormais gratuitement accès à plus de 43 000 guichets automatiques aux États-Unis et 12 000 à l'échelle internationale par suite d'un nouveau partenariat avec le réseau de guichets automatiques Allpoint®.

Gestion de patrimoine

Le bénéfice net comptable a été de 251 millions de dollars, ayant bondi de 117 millions, ou de 86 %, en regard d'il y a un an. Le bénéfice net ajusté, lequel ne tient pas compte de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions ni des coûts d'intégration des acquisitions, s'est chiffré à 272 millions, ayant augmenté de 114 millions, ou de 72 %, en regard de ce qu'il était un an auparavant. Bénéficiant toujours des initiatives visant à rehausser la productivité, les activités traditionnelles de gestion de patrimoine et celles d'assurance ont enregistré d'excellents résultats. À 178 millions, le bénéfice net comptable des activités traditionnelles de gestion de patrimoine s'est renforcé de 112 millions, ou de 166 %, sur un an. Leur bénéfice net ajusté a atteint 199 millions, en hausse de 109 millions, ou de 121 %, ce qui a découlé de l'incidence de la réduction de valeur d'un placement au même trimestre de 2016, de la croissance de la plupart des activités et des répercussions positives du renforcement des marchés boursiers. Le bénéfice des activités d'assurance a atteint 73 millions, ce qui signale une hausse de 5 millions, ou de 8 %, en regard d'un an auparavant. Cette hausse provient surtout de l'essor des activités, ce qui a été annulé en partie par des variations favorables des marchés un an plus tôt, alors qu'il n'y a eu aucune incidence de cette nature dans le trimestre à l'étude.

Le magazine Global Finance a nommé BMO Banque privée meilleure banque privée pour les entrepreneurs en Amérique du Nord, reconnaissant ainsi notre compréhension des besoins de nos clients nord-américains et notre capacité à offrir un service à la clientèle d'une qualité exceptionnelle.

BMO Marchés des capitaux

Le bénéfice net comptable s'est dégagé à 321 millions de dollars et le bénéfice net ajusté a été de 322 millions, affichant tous les deux une hausse de 12 % sur un an. Les résultats sont imputables à l'accroissement des revenus en raison de l'excellent rendement du secteur Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés, ce qui a été atténué par la baisse de ceux du secteur Produits de négociation et par la hausse des charges autres que d'intérêts et des impôts.

Le magazine Global Finance a nommé BMO Marchés des capitaux Meilleure banque d'affaires du monde dans les métaux et les mines, et ce, pour la huitième année d'affilée, et le magazine FX Week l'a désignée Meilleure banque pour les opérations en dollars canadiens pour la sixième année consécutive.

Services d'entreprise

La perte nette des Services d'entreprise s'est située à 103 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2017, comparativement à 241 millions il y a un an. La perte nette ajustée des Services d'entreprise a été de 90 millions pour le trimestre, contre 98 millions un an auparavant. Les résultats ajustés des deux périodes ne tiennent pas compte des coûts d'intégration des acquisitions, et ceux du deuxième trimestre de 2016 excluent également une charge de restructuration de 132 millions après impôts. Les résultats ajustés se sont améliorés parce que les revenus non établis sur une bic (une base d'imposition comparable) ont été exceptionnellement élevés dans le trimestre considéré, ce qui a été contrebalancé en grande partie par la hausse des charges, lesquelles avaient été anormalement faibles un an plus tôt, et par le recul des recouvrements de pertes sur créances. Les résultats comptables ont progressé grâce à l'incidence nette de ces mêmes facteurs ainsi que du fait qu'une charge de restructuration avait été inscrite il y a un an.

Les résultats ajustés que renferment les sections qui présentent un aperçu des résultats des groupes d'exploitation sont des montants ou mesures non conformes aux PCGR. Voir la section Mesures non conformes aux PCGR.

Fonds propres

Le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de BMO s'établissait à 11,3 % au 30 avril 2017. Ce ratio a augmenté par rapport à celui de 11,1 % enregistré à la fin du premier trimestre en raison surtout de l'augmentation des fonds propres, ce qui a été annulé en partie par la hausse des actifs pondérés en fonction des risques.

Dotation à la provision pour pertes sur créances

La dotation à la provision pour pertes sur créances a totalisé 259 millions de dollars, en hausse de 58 millions en regard de la même période un an plus tôt, ce qui a résulté de l'augmentation de la dotation de PE États-Unis et de la diminution des recouvrements de pertes sur créances constatés par les Services d'entreprise.

Mise en garde

Les sections ci-dessus contiennent des déclarations prospectives. Voir la mise en garde concernant les déclarations prospectives.

Documents déposés auprès des organismes de réglementation

Nos documents d'information continue, y compris les documents intermédiaires, le Rapport de gestion annuel, les états financiers consolidés audités, la Notice annuelle, l'Avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires et la circulaire de sollicitation de procurations, sont accessibles sur notre site Web, au www.bmo.com/relationsinvestisseurs, sur le site des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, au www.sedar.com, et dans la section EDGAR du site Web de la SEC, au www.sec.gov.

La Banque de Montréal utilise une marque unifiée reliant toutes les sociétés membres de l'organisation. La Banque de Montréal et ses filiales sont désignées par l'appellation BMO Groupe financier. Ainsi, dans le présent document, les appellations BMO et BMO Groupe financier désignent la Banque de Montréal et ses filiales.

Mesures non conformes aux PCGR

Les résultats et mesures figurant dans le présent document sont présentés conformément aux PCGR. Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens et ont été établis à partir d'états financiers préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS). Toute mention des PCGR renvoie aux IFRS. Les résultats et mesures sont également présentés après ajustement de manière à exclure l'incidence de certains éléments, tel qu'il est indiqué dans le tableau ci-dessous. Les résultats et mesures qui ne tiennent pas compte de l'incidence des variations des cours de change entre le dollar canadien et le dollar américain sur les activités que nous menons aux États-Unis sont des mesures non conformes aux PCGR (il y a lieu de se reporter à la section Change pour l'analyse des répercussions des variations des cours de change sur nos résultats). La direction évalue le rendement à l'aide de mesures et résultats comptables et de mesures et résultats ajustés, et considère qu'ils sont utiles aux fins de l'appréciation de la performance sous-jacente des secteurs. Le fait de recourir à un tel mode de présentation donne aux lecteurs une meilleure compréhension de la façon dont la direction analyse les résultats en plus de leur permettre d'apprécier l'incidence d'éléments spécifiques sur les résultats des périodes indiquées et de mieux évaluer les résultats compte non tenu de ces éléments s'ils considèrent que ceux-ci ne reflètent pas les résultats continus. C'est pourquoi ce mode de présentation peut aider les lecteurs à analyser les tendances et à faire des comparaisons avec nos concurrents. Sauf indication contraire, l'analyse, par la direction, des changements des résultats ajustés figurant dans le présent document s'applique également à ceux des résultats comptables correspondants. Les résultats et mesures ajustés ne sont pas conformes aux PCGR et n'ont donc pas de sens normalisé aux termes de ceux-ci. Ils sont difficilement comparables avec des mesures similaires qu'utilisent d'autres entreprises et ne devraient pas être interprétés de manière isolée ni comme pouvant remplacer les résultats établis aux termes des PCGR.



Mesures non conformes aux PCGR











(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T2-2017 T1-2017 T2-2016 Cumul 2017 Cumul 2016











Résultats comptables









Revenus 5 741 5 405 5 101 11 146 10 176 Sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités (SCVPI) (708) (4) (407) (712) (773) Revenus, déduction faite des SCVPI 5 033 5 401 4 694 10 434 9 403 Dotation à la provision pour pertes sur créances (259) (173) (201) (432) (384) Charges autres que d'intérêts (3 276) (3 379) (3 312) (6 655) (6 582) Bénéfice avant impôts sur le résultat 1 498 1 849 1 181 3 347 2 437 Charge d'impôts sur le résultat (250) (361) (208) (611) (396) Bénéfice net 1 248 1 488 973 2 736 2 041 BPA ($) 1,84 2,22 1,45 4,06 3,03











Éléments d'ajustement (avant impôts)









Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 1) (43) (37) (40) (80) (83) Coûts d'intégration des acquisitions 2) (21) (22) (24) (43) (46) Ajustement comptable cumulatif 3) - - - - (85) Coûts de restructuration 4) - - (188) - (188) Éléments d'ajustement pris en compte dans le bénéfice comptable avant impôts (64) (59) (252) (123) (402)











Éléments d'ajustement (après impôts)









Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 1) (34) (28) (31) (62) (64) Coûts d'intégration des acquisitions 2) (13) (14) (16) (27) (31) Ajustement comptable cumulatif 3) - - - - (62) Coûts de restructuration 4) - - (132) - (132) Éléments d'ajustement pris en compte dans le bénéfice net comptable après impôts (47) (42) (179) (89) (289) Incidence sur le BPA ($) (0,08) (0,06) (0,28) (0,14) (0,45)











Résultats ajustés









Revenus 5 741 5 405 5 101 11 146 10 260 Sinistres, commissions et variations des passifs au titre des indemnités (SCVPI) (708) (4) (407) (712) (773) Revenus, déduction faite des SCVPI 5 033 5 401 4 694 10 434 9 487 Dotation à la provision pour pertes sur créances (259) (173) (201) (432) (384) Charges autres que d'intérêts (3 212) (3 320) (3 060) (6 532) (6 264) Bénéfice avant impôts sur le résultat 1 562 1 908 1 433 3 470 2 839 Charge d'impôts sur le résultat (267) (378) (281) (645) (509) Bénéfice net 1 295 1 530 1 152 2 825 2 330 BPA ($) 1,92 2,28 1,73 4,20 3,48

1) Ces charges ont été imputées aux groupes d'exploitation en tant que charges autres que d'intérêts. Les montants avant et après impôts de chaque groupe d'exploitation sont présentés aux pages 17, 18, 19, 21 et 23 de notre Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre 2017. 2) Les coûts d'intégration des acquisitions associés à F&C Asset Management plc (F&C) ont été imputés à la Gestion de patrimoine et ceux liés aux activités de Financement d'équipement de transport de BMO qui ont été acquises ont été imputés aux Services d'entreprise puisque l'acquisition touche à la fois PE Canada et PE États-Unis. Les coûts des acquisitions sont essentiellement pris en compte dans les charges autres que d'intérêts. 3) L'ajustement comptable cumulatif qui a été constaté sous le poste Autres des revenus autres que d'intérêts était lié à la conversion des monnaies étrangères et a surtout influé sur les résultats des périodes antérieures. 4) Les coûts de restructuration ont été constatés dans les charges autres que d'intérêts. Les résultats ajustés que renferme ce tableau sont des montants ou mesures non conformes aux PCGR.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui peuvent aussi figurer dans d'autres documents déposés auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis ou dans d'autres communications. Toutes ces déclarations sont énoncées sous réserve des règles d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et elles sont conçues comme des déclarations prospectives aux termes de ces lois. Les déclarations prospectives peuvent comprendre notamment des observations concernant nos objectifs et nos priorités pour l'exercice 2017 et au-delà, nos stratégies ou actions futures, nos cibles, nos attentes concernant notre situation financière ou le cours de nos actions, et les résultats ou les perspectives de notre exploitation ou des économies canadienne, américaine et mondiale.

En raison de leur nature, les déclarations prospectives exigent la formulation d'hypothèses et comportent des risques et des incertitudes. Il existe un risque appréciable que les prévisions, pronostics, conclusions ou projections se révèlent inexacts, que nos hypothèses soient erronées et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces prévisions, pronostics, conclusions ou projections. Nous conseillons aux lecteurs du présent document de ne pas se fier indûment à ces déclarations étant donné que les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs pourraient différer sensiblement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans ces déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs.

Les résultats futurs ayant trait aux déclarations prospectives peuvent être influencés par de nombreux facteurs, notamment la situation économique générale et la conjoncture des marchés dans les pays où nous sommes présents, des marchés financiers ou du crédit faibles, volatils ou illiquides, les fluctuations des taux d'intérêt et des cours de change, les changements de politique monétaire, budgétaire, fiscale ou économique, l'intensité de la concurrence dans les secteurs géographiques et les domaines d'activité dans lesquels nous oeuvrons, les changements de législation ou les changements dans les attentes ou les exigences des organismes de supervision, y compris les exigences ou directives en matière de fonds propres, de taux d'intérêt et de liquidité, ainsi que l'incidence de tels changements sur les coûts de financement, les procédures judiciaires ou démarches réglementaires, l'exactitude et l'exhaustivité de l'information que nous obtenons sur nos clients et nos contreparties, notre capacité à mettre en oeuvre nos plans stratégiques, à conclure des acquisitions et à intégrer les entreprises acquises, ce qui englobe l'obtention de l'approbation des organismes de réglementation, les principales estimations comptables et l'incidence des modifications des normes comptables, des règlements et des interprétations sur ces estimations, les risques opérationnels et liés aux infrastructures, les modifications de nos cotes de crédit, la situation politique, notamment les changements liés aux questions économiques ou commerciales ou influant sur celles?ci, les activités des marchés financiers internationaux, les répercussions possibles de guerres ou d'opérations terroristes sur nos activités, les répercussions des éclosions de maladies sur les économies locales, nationales ou mondiale, les catastrophes naturelles et les répercussions de perturbations des infrastructures publiques telles que les services de transport et de communication et les systèmes d'alimentation en énergie ou en eau, les changements technologiques, l'information et la cybersécurité et notre capacité à prévoir et à gérer efficacement les risques découlant des facteurs susmentionnés.

Nous tenons à souligner que la liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. D'autres facteurs et d'autres risques pourraient influer défavorablement sur nos résultats. Pour plus d'informations, il y a lieu de se reporter à la section Gestion globale des risques aux pages 79 à 112, du Rapport annuel pour 2016, qui présente l'incidence que certains de ces facteurs et risques clés pourraient avoir sur les résultats futurs de la Banque de Montréal. Les investisseurs et toute autre personne doivent tenir soigneusement compte de ces facteurs et de ces risques, ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels, et de l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives. La Banque de Montréal ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qui peuvent être faites, à l'occasion, par elle-même ou en son nom, sauf si la loi l'exige. L'information prospective contenue dans le présent document est présentée dans le but d'aider nos actionnaires à comprendre notre situation financière aux dates indiquées ou pour les périodes closes à ces dates ainsi que nos priorités et objectifs stratégiques, et peut ne pas convenir à d'autres fins.

Les hypothèses relatives au comportement des économies canadienne et américaine et à la conjoncture de marché globale, ainsi qu'à leur effet combiné sur nos activités, sont des facteurs importants dont nous tenons compte lors de l'établissement de nos priorités et objectifs stratégiques et des perspectives de nos divers secteurs d'activité. Pour élaborer nos prévisions en matière de croissance économique et de services financiers, nous utilisons principalement les données économiques historiques fournies par les administrations publiques du Canada et des États-Unis, les liens passés entre les variables économiques et financières ainsi que les risques qu'ils posent pour l'économie au pays et à l'échelle mondiale. Se reporter à la section Survol et perspectives économiques du Rapport aux actionnaires du deuxième trimestre de 2017.

