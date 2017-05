Un sondage Glassdoor démontre que les Américains perdent la moitié de leur banque de vacances payées ou de congés payés







Deux employés sur trois indiquent travailler pendant leurs vacances; une hausse par rapport aux trois dernières années

MILL VALLEY, Californie, le 24 mai 2017 /CNW/ - Alors que de nombreux Américains préparent leurs vacances estivales, bon nombre ne le font pas. Selon un nouveau sondage de Glassdoor, l'un des sites reliés à l'emploi les plus vastes qui connaît l'une des croissances les plus rapides au monde, l'employé moyen aux États-Unis (parmi ceux qui ont droit à des vacances payées ou des congés payés) a pris seulement la moitié (54 pour cent) des vacances payées ou des congés payés auxquels il avait droit au cours des 12 derniers mois. Ces données sont relativement cohérentes avec la durée des vacances que les employés ont rapporté prendre en 2014 (51 pour cent), lorsque Glassdoor a mené sa première enquête. Cependant, un plus grand nombre d'Américains (66 pour cent) rapporte aujourd'hui travailler pendant leurs vacances comparativement à il y a trois ans (61 pour cent). Mené en ligne de mars à avril par Harris Poll auprès de 2?224 adultes de 18 ans et plus, le sondage s'est intéressé notamment aux caractéristiques des périodes de vacances, y compris au pourcentage de vacances payées ou de congés payés auxquels les employés ont droit et qu'ils prennent, de même que l'envergure du travail qu'ils effectuent pendant leurs vacances.

Parmi les employés qui ont droit à des vacances payées ou des congés payés, neuf personnes sur dix (91 pour cent) affirment avoir pris au moins une période de vacances dans les 12 derniers mois, comparativement à 85 pour cent en 2014. Pendant cette même année, 23 pour cent indiquent avoir pris 100 pour cent de leurs jours de vacances admissibles, alors qu'un autre 23 pour cent des employés rapporte avoir profité de 25 pour cent ou moins de leurs jours de vacances admissibles (les deux ont perdu deux points de pourcentage depuis 2014, alors qu'ils étaient à 25 pour cent). Neuf pour cent affirment ne pas avoir pris du tout de vacances payées ou de congés payés.

Malgré le fait que davantage d'employés dans l'ensemble prennent des vacances, cela ne signifie pas nécessairement qu'ils sont en vacances. Moins d'employés prenant des vacances payées ou des congés payés affirment pouvoir « s'évader » complètement lorsqu'ils sont en vacances (54 pour cent en 2017, contre 63 pour cent en 2014) et plus du quart (27 pour cent) disent que leur employeur s'attend à ce qu'ils se tiennent informés des enjeux relatifs à leur travail pendant leurs vacances et qu'ils interviennent en cas de besoin, alors que ce nombre était de 20 pour cent en 2014. Plus d'un employé sur dix (12 pour cent) qui prend des vacances payées ou des congés payés dit que son employeur s'attend à ce qu'il se tienne informé, qu'il rende des mandats, qu'il participe à des conférences téléphoniques, etc. alors qu'il est en vacances (comparativement à 9 pour cent en 2014).

Compte tenu de ces attentes, ce n'est pas surprenant que de nombreux employés soient en contact avec leurs collègues et leurs gestionnaires pendant leurs vacances payées ou leurs congés payés. Alors qu'ils étaient en vacances, 29 pour cent des employés ayant pris des vacances payées ou des congés payés au cours des 12 derniers mois rapportent avoir été contacté par un collègue (contre 24 pour cent par rapport à 2014) relativement à un enjeu lié au travail, et un employé sur quatre (25 pour cent) indique avoir été contacté par son patron (comparativement à 20 pour cent en 2014). Le travail est aussi plus présent à l'esprit des Américains lorsqu'ils se reposent, puisque 23 pour cent des employés qui ont pris des vacances payées ou des congés payés dans les 12 derniers mois ont affirmé avoir eu de la difficulté à ne pas penser au travail alors qu'ils étaient en vacances (contre 17 pour cent en 2014). 14 pour cent ont aussi indiqué qu'un membre de leur famille s'est plaint de les voir travailler pendant les vacances (contre 9 pour cent en 2014). Toutefois, ce ne sont pas tous les employés ayant pris des vacances qui souhaitaient en prendre. Plus d'un employé sur dix (12 pour cent) a utilisé ses vacances payées ou ses congés payés dans les 12 derniers mois pour une entrevue ou pour un autre emploi.

Les principales raisons indiquées par les personnes ayant affirmé avoir travaillé pendant leurs vacances sont la crainte de prendre du retard (34 pour cent), le fait qu'aucun collègue ne puisse faire leur travail pendant leurs vacances (30 pour cent), le dévouement le plus total envers la société (22 pour cent), et le sentiment de ne jamais pouvoir être hors ligne (21 pour cent).

« On assiste à une situation de répulsion et d'attraction lorsque les employés prennent des vacances payées ou des congés payés et qu'ils essaient de s'éloigner du bureau ou de prendre une pause du travail, mais la technologie assure leur disponibilité par un simple glissement de doigt », déclare Carmel Galvin, directeur principal des ressources humaines à Glassdoor. « Bien que le fait de prendre des vacances puisse donner aux employés le sentiment qu'ils accusent un retard, ces derniers doivent réaliser que s'éloigner du travail et décrocher pleinement produit une myriade d'avantages. Cela permet aux employés de retourner au bureau en se sentant plus productifs et plus créatifs, reposés et revigorés. En retour, les employeurs doivent se rappeler à quoi riment exactement les vacances -- être réellement vacant et non au travail -- et de quelles manières ils peuvent soutenir leurs employés à trouver repos et relaxation mérités pour éviter le surmenage professionnel et réduire le taux de roulement du personnel de leurs organisations. »

