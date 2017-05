/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure dans la région de York/







NEWMARKET, ON, le 23 mai 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure en présence de Kyle Peterson, député de Newmarket--Aurora, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Chris Ballard, ministre du Logement, ministre responsable de la Stratégie de réduction de la pauvreté, et député provincial de Newmarket--Aurora, au nom de l'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure, et de Wayne Emmerson, président et premier dirigeant de la municipalité régionale de York.

Date: Le mercredi 24 mai 2017



Heure : 13 h (HAE)



Endroit: Centre administratif de la région de York

17250, rue Yonge

Newmarket (Ontario)

Suivez-nous sur Twitter à @INFC_fra

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 24 mai 2017 à 07:00 et diffusé par :