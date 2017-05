/R E P R I S E -- Avis de convocation aux médias - ABB inaugure son nouveau centre de haute technologie ultramoderne à Montréal/







MONTRÉAL, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - ABB inaugurera son nouveau centre de haute technologie le 24 mai prochain à Montréal. L'Honorable Bill Morneau, ministre des Finances, Gouvernement du Canada, Jean-Marc Fournier, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, leader parlementaire du gouvernement du Québec et député de Saint-Laurent et Alan DeSousa, maire de l'arrondissement Saint-Laurent se joindront à Ulrich Spiesshofer, président-directeur général d'ABB, à Greg Scheu, président, ABB Amériques et à Nathalie Pilon, présidente, ABB Canada, afin de célébrer l'ouverture de ce campus ultramoderne en présence de représentants de l'industrie et de la communauté d'affaires.

Ce centre abritera le siège social canadien de l'entreprise ainsi que l'ensemble des activités de recherche et développement, de fabrication, d'assemblage et d'essais de la chaîne de valeur en matière d'énergie d'ABB au Québec. Centre d'excellence mondial en matière de mobilité électrique, ce nouvel établissement d'ABB contribuera à renforcer l'écosystème canadien en matière d'innovation ainsi que le leadership de Montréal dans le domaine de l'électrification des transports.

Date : Mercredi 24 mai 2017 à 10 h 30



Endroit : Campus Montréal d'ABB

800, boulevard Hymus, Saint-Laurent (Québec) H4S 0B5

Séance photo officielle : visite officielle du nouveau Centre d'innovation clients d'ABB, dont les technologies de pointe contribuent à l'avancement des industries hydroélectrique, solaire, éolienne, minière, robotique ainsi que du gaz et du pétrole et de l'électrification des transports. Ce centre offre un cadre d'apprentissage hautement interactif pour les membres de l'industrie et les institutions d'enseignement.

Un buffet sera servi.

