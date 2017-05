Industrie de la construction - Une grève générale qui aura de lourdes conséquences sur l'économie québécoise







MONTRÉAL, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - Alors que les négociations se sont poursuivies toute la nuit dernière, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) déplore le déclenchement d'une grève générale illimitée dans l'industrie de la construction dès ce matin. Elle critique sévèrement la stratégie de l'Alliance syndicale dont les actions, depuis le tout début, ont été menées avec un seul objectif : pouvoir déclencher la grève le plus rapidement possible.

De lourdes conséquences pour les citoyens

La grève générale illimitée aura de lourdes conséquences sur l'économie du Québec alors que chaque jour de grève représentera une perte de 45 millions de dollars. De plus, des impacts sur la livraison des projets de construction neuve ou de rénovation sont malheureusement à craindre pour les citoyens du Québec. « Une grève générale illimitée aura non seulement pour effet de paralyser l'industrie de la construction au Québec, mais elle engendra de grandes pertes économiques en plus de retarder la livraison de projets de construction et de rénovation à des citoyens », déclare le vice-président Développement stratégique et Communications de l'APCHQ, François-William Simard.

L'Association déplore que depuis le tout début, l'Alliance syndicale n'ait jamais manifesté une réelle volonté d'en arriver à une entente. L'APCHQ rappelle qu'elle a signifié son intérêt à négocier dès septembre dernier, mais que la partie syndicale a accepté d'entamer les négociations seulement à partir de la mi-mars. 170 jours de négociations ont donc été perdus.

Assurer un climat pacifique

Maintenant que la grève générale est déclenchée, l'APCHQ en appelle à l'Alliance syndicale afin que les manifestations dans les différents lieux de piquetage se fassent dans le respect et le calme. Elle espère qu'aucun acte de violence et d'intimidation ne soit commis lors de la grève.

« Nous nous attendons à ce que l'Alliance syndicale s'assure que la grève se déroule dans un climat pacifique. Nous réitérons que nous sommes disponibles jour et nuit pour en arriver à une entente négociée. Toutefois, le Québec ne peut se permettre de voir la grève s'éterniser. L'impact sur l'économie serait trop important », conclut M. Simard.

L'APCHQ est disponible toute la journée pour accorder des entrevues.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le professionnalisme de ses 17 000 entreprises membres réunies au sein de 14 associations régionales. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, administratifs et de formation ainsi qu'à ses interventions gouvernementales et publiques, l'APCHQ contribue à ce que ses membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif. En outre, à l'occasion du renouvellement des conventions collectives de l'industrie de la construction, l'APCHQ a le mandat de négocier au nom de 14 500 employeurs du secteur résidentiel.

SOURCE Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ)

Communiqué envoyé le 24 mai 2017 à 05:52 et diffusé par :