/R E P R I S E -- Avis aux médias - Relier les collectivités : de l'eau potable durable à la Nation crie d'Enoch/







EDMONTON, le 23 mai 2017 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, participera à un événement au nom de l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Affaires autochtones et du Nord, afin d'annoncer la construction d'une canalisation d'eau, d'un réservoir et d'une station de pompage qui approvisionneront la Nation crie d'Enoch en eau potable.

Date :

Mercredi 24 mai 2017

Heure :

10 h (HAR)

Lieu:

Carpenter Shop

23986 Township Road 523

(à côté de la station d'essence Oskya et du dépanneur)

Nation crie d'Enoch (Alberta)

Suivez-nous sur Twitter : @GCAutochtones

(https://twitter.com/GCAutochtones)

SOURCE Affaires autochtones et du Nord Canada

Communiqué envoyé le 24 mai 2017 à 06:00 et diffusé par :