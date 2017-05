Jam City annonce que le jeu mobile à grand succès Cookie Jam a dépassé les 100 millions de téléchargements alors que le lancement de Cookie Jam Blast marque la première franchise PI originale de la société







Le nouveau jeu Cookie Jam Blast offre encore plus de délices et est désormais disponible à l'échelle mondiale pour iOS et Android

LOS ANGELES, 24 mai 2017 /PRNewswire/ -- Jam City, le développeur et éditeur de jeux mobiles de Los Angeles, a annoncé aujourd'hui le lancement de Cookie Jam Blast, la première itération de son succès mondial Cookie Jam, qui a été téléchargé par plus de 100 millions de joueurs dans le monde. Cookie Jam Blast, désormais disponible pour les appareils iOS et Android, regorge de gourmandises croustillantes et de divertissement délicieux.

« Cookie Jam est le jeu le plus populaire de Jam City à ce jour et le premier jeu dont nous avons fait une marque de franchise », a déclaré Chris DeWolfe, co-fondateur et PDG de Jam City. « La franchise Cookie Jam est à notre avis une marque emblématique qui a le potentiel de devenir une entreprise de plusieurs milliards de dollars pour Jam City. Nous ne pourrions être plus excités par le futur de Cookie Jam et de Cookie Jam Blast. »

Dans le tout nouveau Cookie Jam Blast, les fans suivront les efforts déployés par Chef Panda pour devenir le meilleur pâtissier du monde. A bord du Bakery Airship, les joueurs visiteront de nouveaux mondes comme Sherbert Forest et Berry Fundae Island et rencontreront de nouveaux personnages enchanteurs comme Gingy, Scoops, et les vers Yummy. Ils croqueront des modes classiques comme Waffles et découvriront de nouveaux modes de jeu délicieux, révéler des Yumsicles par exemple ou collecter des Topplers. Tout au long du jeu, les joueurs gagnent des ingrédients pour confectionner des délices pour leurs clients et améliorer leur Chef Rank. Pour la première fois, les amis peuvent également s'envoyer des charges d'appoint Bee-a-Buddy pour s'aider à franchir les niveaux du jeu.

« Nous avons pris ce que les joueurs de Cookie Jam adorent dans le jeu et rendu leur expérience de gameplay encore plus délicieuse », a déclaré Joshua Yguado, co-fondateur, président et COO de Jam City. « Cookie Jam Blast est visuellement fabuleux avec des graphiques 3D encore plus riches, et nous avons ajouté une foule de nouveaux personnages, de nouveaux niveaux et un nouveau système d'artisanat pour ajouter de la profondeur. »

Cookie Jam compte 5 millions d'utilisateurs actifs par jour et a été téléchargé par plus de 100 millions de joueurs dans le monde depuis ses débuts en 2013. Cookie Jam a été également nommé Jeu de l'année de Facebook et est continuellement classé parmi les 20 jeux qui ont généré le plus de recettes à l'échelle mondiale.

Cookie Jam Blast est un jeu puzzle mobile match-3 gratuit disponible dès maintenant pour les appareils iOS et Android via l'App Store et Google Play. Pour plus de détails sur Cookie Jam Blast ou pour vous connecter à vos potes Cookie Jam, suivez-nous sur @CookieJamBlast :

Facebook : https://www.facebook.com/cookiejamblast/

Twitter : https://twitter.com/cookiejamblast

Instagram : https://www.instagram.com/cookiejamblast/

À propos de Jam City

Jam City est un producteur de jeux mobiles de portée internationale basé à Los Angeles. Créé en 2010 par les anciens fondateurs de MySpace, Chris DeWolfe, Aber Whitcomb, et l'ancien cadre supérieur de 20th Century Fox, Josh Yguado, Jam City a créé 6 des 100 jeux les plus rentables dans les app stores américains d'Apple et de Google. Son portefeuille de titres, qui inclut Cookie Jam, Panda Pop, Family Guy : The Quest for Stuff et Marvel Avengers Academy, a été téléchargé plus de 800 millions de fois et est joué régulièrement par près de 50 millions de personnes par mois. Les studios de Jam City sont situés à Seattle, San Francisco, San Diego et Buenos Aires. En 2016, Jam City a acquis TinyCo, le premier studio de San Francisco à apporter les franchises de divertissement les plus populaires au monde aux jeux mobiles.

