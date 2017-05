Alerte média - Reflector Entertainment lance officiellement ses activités à Montréal







MONTRÉAL, le 24 mai 2017 /CNW Telbec/ - Joignez-vous à Alexandre Amancio, co-fondateur et chef de la direction, alors qu'il dévoile la mission de Reflector Entertainment, une nouvelle entreprise multiplateforme à Montréal, ainsi que l'étendue de ses activités. Reflector Entertainment, une filiale de Lune Rouge cofondée avec Guy Laliberté, se consacrera à la création et à la distribution de contenu de nouvelle génération.

Le point de presse, qui aura lieu dans le cadre de C2 Montréal, sera précédé d'un panel animé par Alexandre Amancio sur le thème «Storytelling multiplateforme» et mettra en vedette plusieurs artistes internationaux.

QUOI : Dévoilement de Reflector Entertainment Ltée.







QUAND: Jeudi 25 mai de 8 h à 9 h

8 h à 8 h 40 - panel

8 h 45 à 9 h - annonce



OÙ: Cabaret de C2 Montréal, L'Arsenal, 2020 rue William, Montréal

Tous les médias intéressés à assister à ce lancement doivent confirmer leur présence d'ici 16 h le mercredi 24 mai afin d'avoir accès au site.

Les artistes internationaux suivants participeront au panel :

Brian Michael Bendis, créateur de bandes dessinées primé et bestseller sur la liste du New York Times; co-créateur, producteur et consultant créatif sur la série Jessica Jones de Marvel, sur Netflix.

Monika Bielskyte, stratège et cofondatrice de ALLFUTUREEVERYTHING

Tim Kring, auteur et producteur, créateur de la populaire série Strange World, Crossing Jordan, Heroes, Heroes Reborn et Touch.

Raven Metzner, producteur exécutif et scénariste, connu pour Elektra, Fox Tv's Sleepy Hollow, Heroes Reborn et Six Degrees

Zak Kadison, vice-président de la production de 20th Century Fox; cofondateur et directeur des opérations de Imperative Entertainment et président directeur général de Blacklight.

Andrea Phillips, conceptrice narrative, auteure et créatrice transmédia maintes fois primée.

SOURCE Reflector Entertainment

Communiqué envoyé le 24 mai 2017 à 06:00 et diffusé par :