À quand les sandales et les lunettes de soleil pour les Canadiens?

MétéoMédia dévoile son Aperçu de l'été

MONTRÉAL, le 24 mai 2017 /CNW/ - Après avoir connu un printemps tardif et du temps froid à travers le pays, les Canadiens se croisent maintenant les doigts pour espérer un été plus clément, particulièrement les Québécois, qui ont vécu les inondations au cours des dernières semaines. C'est donc le moment pour MétéoMédia de dévoiler son Aperçu de l'été pour les mois de juin, juillet et août et d'annoncer ses prévisions pour la saison la plus attendue de l'année.

« Contrairement à l'an dernier, il semble que dame Nature nous mettra au défi de prévoir ses humeurs cet été, avance Chris Scott, directeur-météorologue à MétéoMédia. Compte tenu des conditions climatiques variantes à travers le Canada, on ne peut mettre tout le pays dans le même panier (de pique-nique!). Ainsi, chaque région composera avec ses propres conditions météo changeantes pendant la saison. »

D'un océan à l'autre, l'Aperçu de MétéoMédia démontre que les régions ne se ressemblent pas, offrant aux Canadiens des prévisions aussi variées que le paysage du pays.

Québec et Ontario

Pour ces secteurs, l'été ne sera pas aussi prometteur que l'an dernier. La tendance qui s'est installée au cours du printemps devrait perdurer, ce qui signifiera davantage de précipitations que la moyenne le long de la vallée du Saint-Laurent. Cette instabilité annonce également plusieurs épisodes de temps violents. Pluies torrentielles, grêle et fortes rafales seront à surveiller.

L'espoir d'avoir des températures plus près des normales saisonnières que celles connues au printemps est bel et bien présent, particulièrement dans l'extrême sud du Québec. Seules les régions de l'ouest de l'Ontario pourraient avoir du temps plus frais. Ailleurs, le mercure devrait demeurer près des normales.

Ailleurs au Canada

Les deux extrémités du pays, soit la Colombie-Britannique et le sud-est des Maritimes, auront droit à des températures au-dessus des normales en raison des eaux chaudes présentes dans les océans Pacifique et Atlantique. Le thermomètre indiquera plutôt des températures sous les normales dans le centre du pays, dont l'est de la Saskatchewan et le Manitoba.

L'ensemble du Canada devrait recevoir des quantités de précipitations se situant dans les normales. Par conséquent, les périodes de sécheresse prolongées ne devraient pas faire partie des événements à surveiller cette année.

La chaleur et l'humidité typiques de l'été dans bien des régions du Canada signifieront la menace d'orages sévères incluant le risque de tornades. C'est la période de l'année durant laquelle les Canadiens doivent porter une attention plus particulière aux prévisions quotidiennes puisque des conditions météo dangereuses peuvent survenir rapidement. Les Canadiens peuvent se préparer aux conditions météo changeantes en visitant meteomedia.com ou en téléchargeant l'application MétéoMédia et en se créant un compte pour des renseignements météo personnalisés et mis à jour en temps réel.

« Au Québec, l'été est signe de liberté. Après des mois de neige et de froid, c'est le temps de profiter du beau temps - sur une terrasse, au chalet, à la plage, au golf, les Québécois veulent passer le plus de temps possible dehors. Le Québec risque de recevoir plus de précipitations que la normale, mais ce devrait être plus sous forme d'averses et non de pluie prolongée. On anticipe peu de journées complètes gâchées par la pluie. Préparez le barbecue, sortez le parasol, la crème solaire et les popsicles, la chaleur sera au rendez-vous, » explique André Monette, chef d'équipe-météorologue à MétéoMédia.

MétéoMédia: Aperçu de l'été 2017 Région Températures Précipitations Colombie-Britannique Au-dessus des normales Près des normales, sauf au-dessus des normales pour le sud des Rocheuses Alberta Près des normales Près des normales, sauf au-dessus des normales pour le sud des Rocheuses Saskatchewan Près des normales, sauf sous les normales pour les régions limitrophes à la frontière du Manitoba Près des normales Manitoba Sous les normales Près des normales Ontario Près des normales, sauf le nord-ouest de la province Près des normales, sauf au-dessus des normales pour le sud de l'Ontario Québec Près les normales, sauf au-dessus des normales de Montréal vers l'Estrie Près des normales, sauf au-dessus des normales pour les régions limitrophes au fleuve Saint-Laurent Maritimes et Terre-Neuve-et-Labrador Près des normales, sauf au-dessus des normales pour le sud des Maritimes et sous les normales pour le Labrador et le nord de Terre-Neuve Près des normales Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut Près des normales, sauf au-dessus des normales pour le Yukon et les îles de Baffin et sous les normales pour le sud du Nunavut. Près des normales, sauf au-dessus des normales pour le sud-ouest du Yukon

Les détails complets de l'Aperçu de l'été, incluant les prévisions régionales, les cartes et les tableaux sont disponibles à meteomedia.com/ete.

Les Canadiens sont invités à téléverser les photos et vidéos de leurs activités estivales via l'application mobile ou au meteomedia.com/televerser.



