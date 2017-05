/R E P R I S E -- Avis aux médias - La CSQ en conseil général à Sept-Îles/







SEPT-ÎLES, QC, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - Veuillez prendre note que près de 300 déléguées et délégués de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) seront réunis en conseil général au Centre des congrès de Sept-Îles les 24, 25 et 26 mai 2017.

À cette occasion, ils feront le point sur la conjoncture sociopolitique et économique, notamment sur l'état des services publics, sous le gouvernement Couillard à près d'un an des élections provinciales.

Rappelons que la CSQ compte 2 800 membres sur la Côte-Nord, travaillant dans les secteurs de la petite enfance, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la santé.

Les médias sont invités à assister à l'allocution de la présidente, Louise Chabot, le 24 mai vers 9 h 45.

Celle-ci sera disponible par la suite pour des entrevues individuelles.

Merci aux représentants des médias de confirmer leur présence par courriel à imonti.marie-eve@lacsq.org ou par téléphone au 514 917-9641.

Aide-mémoire



QUOI : Conseil général de la CSQ



QUI : Déléguées et délégués de la CSQ

Louise Chabot, présidente de la CSQ



QUAND : Les 24, 25 et 26 mai 2017



OÙ : Centre des congrès de Sept-Îles

513, avenue Brochu, Sept-Îles, G4R 2X3

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont près de 130 000 dans le secteur public. Elle est l'organisation syndicale la plus importante en éducation et en petite enfance au Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

Twitter : @csq_centrale

