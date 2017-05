/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Investissement important pour les écoles de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine/







QUÉBEC, le 23 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, accompagné du député des Îles-de-la-Madeleine, M. Germain Chevarie, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il lancera la saison des travaux de l'été 2017 et annoncera d'importants investissements pour les écoles de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

DATE : Le 24 mai 2017





HEURE : 14 h 30





LIEU : École Saint-Pierre



1332, chemin de La Vernière



L'Étang-du-Nord (Québec)



G4T 3G3

Source : Marie B. Deschamps

Attachée de presse du ministre

de l'Éducation, du Loisir et du Sport,

ministre de la Famille et ministre

responsable de la région de la

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

418 644-0664

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport

