Centric Visual Innovation Platform : une avancée technologique majeure signée Centric Software







CAMPBELL, Californie, May 24, 2017 /PRNewswire/ --

Des interfaces tactiles et partagées révolutionnent la conceptualisation, la collaboration et la prise de décision dans le secteur de la mode

Fidèle à son engagement d'accompagner les marques, détaillants et fabricants face aux profondes mutations que connaît actuellement la vente au détail, Centric Software poursuit son développement de solutions innovantes et vient d'annoncer le lancement de Centric VIP (Visual Innovation Platform). Centric VIP est un ensemble d'interfaces visuelles et intégralement numériques, conçues pour les appareils tactiles tels que l'iPad, l'iPhone et les écrans tactiles géants. Cette plateforme inédite offre non seulement une vision stratégique aux dirigeants, mais permet également aux utilisateurs de bénéficier de fonctionnalités de navigation avancées et assure l'automatisation de la prise de décision à grande échelle. Véritable révolution en matière de prise de décision et d'automatisation de l'exécution, Centric VIP réduit considérablement les délais de commercialisation et accroît la réactivité face aux nouvelles tendances.

Centric VIP est une plateforme constituée d'interfaces numériques - dédiées notamment aux planches de tendance, aux matériaux et modèles, à l'attribution des projets, au merchandising, aux collections et aux ventes - qui offrent une amélioration spectaculaire en matière de fiabilité des informations et de rapidité d'exécution. Son adoption par les dirigeants et par les équipes en charge de la création, du merchandising, du développement produit et des achats s'avère extrêmement positive ; en effet, selon les entreprises qui utilisent actuellement Centric VIP, la productivité de chaque utilisateur est multipliée par 10.

Pour les sociétés qui évoluent dans le secteur de la mode, les processus de création, de développement et de commercialisation s'articulent autour d'une multitude de supports manuels et encombrants tels que des grands tableaux d'affichage, des croquis, des articles découpés dans des magazines, des morceaux de tissus et d'autres matériaux, des échantillons de couleurs, des post-it, des collages... Particulièrement chronophages, ces activités présentent un risque d'erreur élevé ainsi qu'une grande complexité dans la communication et l'exécution des projets. Jusqu'à présent, aucune innovation technologique n'a su répondre aux besoins inhérents à ces processus très collaboratifs, visuels et créatifs, qui sont également axés sur l'analyse, la prise de décision collective et l'exécution.

« Pour concevoir Centric VIP, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les plus grands détaillants et marques du monde entier, en nous rendant directement sur place. Il s'agit d'une innovation majeure qui a été pensée par et pour les acteurs du marché », explique Humberto Roa, vice-président de l'innovation pour Centric Software. Cette nouvelle plateforme est axée sur trois éléments essentiels : la conceptualisation et la collaboration, la gestion des hypothèses et la prise de décision, et, enfin, l'exécution automatisée de ces décisions à grande échelle. Affichées sur des écrans tactiles géants, les informations peuvent être manipulées du niveau le plus global au plus détaillé ; chaque collaborateur peut renseigner des données depuis son propre appareil et les explorer en profondeur, selon ses besoins.

Entièrement visuelle, la plateforme Centric VIP permet de mener des brainstormings créatifs tout en tenant compte du contexte commercial. Les interfaces exploitent des informations existantes et de nouvelles idées ; les décisions sont enregistrées et accessibles à tous, en version numérique et en temps réel. La plateforme permet de définir la première ébauche des collections, d'associer les tissus et les modèles, de suivre les ajouts et les suppressions de modèles, de consulter les retours d'informations de l'équipe commerciale ou encore de finaliser le nombre d'articles à produire ; le tout dans un contexte collaboratif avec des sources d'informations multiples.

Les utilisateurs de Centric VIP peuvent tester des scénarii hypothétiques à partir d'informations mises à jour en temps réel, en tenant compte des modifications et des décisions qui sont respectivement suivies et enregistrées automatiquement. Ainsi, il n'est plus nécessaire d'établir le compte rendu des réunions, de mentionner les changements dans un logiciel PLM à l'issue de ces réunions ou encore d'attendre certaines autorisations manuelles.

L'exécution des décisions à grande échelle est automatisée, augmentant qui en augmente considérablement la rapidité et la fiabilité. Les équipes peuvent créer et mettre à jour des modifications en cascade à grande échelle, ce qui limite fortement le risque d'erreur et les problèmes de communication tout en accélérant le processus de développement. Enfin, les autorisations et les tâches sont directement transmises aux personnes concernées.

« Centric VIP constitue une innovation majeure : cette plateforme révolutionne l'activité de nos clients en réduisant considérablement leurs délais de commercialisation et en améliorant la rationalisation et la rapidité d'exécution des tâches à grande échelle, conclut Chris Groves, président-directeur général de Centric Software. Il s'agit d'une avancée technologique décisive. »

Centric Software est très heureux d'annoncer une série de séminaires consacrés à Centric VIP, qui auront lieu partout à travers le monde. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une démonstration ou pour rencontrer nos équipes.

Dates et lieux

21 juin : New York

27 juin : Göteborg

28 juin : Londres

29 juin : Milan

4 juillet : Paris

6 juillet : Munich

21 juillet : Shanghai

27 juillet : Salt Lake City

28 juillet : Shenzhen

Centric Software, Inc. (http://www.centricsoftware.com)

Depuis son siège dans la Silicon Valley et ses bureaux dans les capitales du monde entier, Centric Software met au point des technologies pour les plus grands noms des secteurs de la mode, de la distribution, de la chaussure, des produits de luxe, du sport et des produits de grande consommation. La plateforme de gestion du cycle de vie des produits (PLM) qui a fait sa renommée, Centric 8, offre des fonctionnalités professionnelles de planification promotionnelle, de développement des produits, d'approvisionnement, de planification commerciale, de gestion de la qualité et de gestion des collections, adaptées aux industries de consommation très changeantes. Les solutions Centric SMB fournissent aux petites entreprises des solutions PLM étendues, reposant sur les technologies innovantes de la société et les connaissances acquises au fil du temps.

Centric Software a reçu de nombreux prix de l'industrie, dont le Frost & Sullivan Global Custumer Value leader Award pour sa solution PLM pour la mode et les vêtements en 2016 et le Product Differentiation Excellence Award de Frost & Sullivan en 2012. Par ailleurs, Centric fait partie du Top 100 Global de Red Herring en 2013, 2015 et 2016.

