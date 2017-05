Le Collège canadien des leaders en santé annonce les lauréats de son Programme national des prix de 2017







OTTAWA, le 23 mai 2017 /CNW/ - Le Collège canadien des leaders en santé (le Collège) a annoncé aujourd'hui les lauréats de son Programme national des prix de 2017. Au nombre de 20, ils représentent des leaders en soins de santé et des organisations de santé innovatrices de toutes les régions du Canada.

Depuis plus de deux décennies, le Collège célèbre le leadership et souligne le succès d'individus, d'équipes et d'organisations qui ont fait preuve de leadership, d'engagement et d'intégrité et qui ont mis au point des pratiques innovatrices dans tout le secteur de la santé.

« Les individus et organisations auxquels nous rendons hommage incarnent le leadership à son meilleur. Nos lauréats démontrent l'impact qu'une personne ou une équipe peut avoir dans son organisation et au-delà. Ils sont vraiment la fierté de notre profession, a déclaré Ray Racette, CHE, président-directeur du Collège canadien des leaders en santé. Nous sommes réellement honorés de reconnaître les réalisations exceptionnelles des lauréats de notre Programme national des prix de 2017. »

Comment les Canadiens peuvent en apprendre davantage sur les lauréats de cette année et leur travail :

Assister à l'événement Hommage aux leaders en santé qui aura lieu le dimanche 11 juin de 17 h 45 à 21 h à Vancouver , en Colombie-Britannique, à l'hôtel Westin Bayshore .

, en Colombie-Britannique, à l'hôtel . Télécharger les présentations lauréates de notre Bibliothèque de pratiques exemplaires.

Le Collège canadien des leaders en santé est une association nationale sans but lucratif dirigée par ses membres qui s'efforce de faire en sorte que le système de santé du pays bénéficie de leaders capables, compétents et efficaces. Au moyen de la délivrance de titres et de certificats, de la formation, du réseautage et du mentorat, nous soutenons les leaders en santé dans chaque secteur et région, venant de tous les milieux professionnels et à n'importe quelle étape de leur carrière. Guidée par un code de déontologie et le Cadre des capacités de leadership en santé LEADS, notre association aide les individus à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour amener des changements dans leurs propres organisations et, en fin de compte, dans le système de santé.

Nom du prix Lauréat Ville Province Sujet Prix 3M de la qualité pour les équipes de soins de santé Centre des sciences de la santé de London London ON Soins communautaires/Soins primaires/Soins actifs Prix 3M de la qualité pour les équipes de soins de santé Réseau universitaire de santé Toronto ON Soins actifs/Amélioration de la qualité Prix d'excellence en santé mentale et amélioration de la qualité Scarborough and Rouge Hospital Scarborough ON Santé mentale Prix de célébration de l'esprit humain Soins continus Bruyère Ottawa ON Soins de longue durée Prix du Collège pour services distingués David Weger, CHE (retiré) Ottawa ON Leadership Prix de membre honoraire à vie du Collège Pat Coish-Snow, CHE Clarenville NL Leadership Prix pour la gérance de l'énergie et de l'environnement Réseau de santé Horizon Miramichi NB Gérance de l'environnement Prix d'excellence en diversité et en inclusion Système de santé William Osler Brampton ON Diversité/RH Prix d'excellence en sécurité des patients Santé Niagara Welland ON Sécurité des patients Prix pour le mentorat Katherine Chubbs, CHE, Alberta Health Services Lethbridge AB Mentorat/leadership Prix de leadership en soins infirmiers Fiona Karmali, Provincial Health Services Authority Vancouver BC Soins infirmiers/Mentorat/Leadership Prix du président pour apport exceptionnel au CCLS Soins de santé 3M London ON Leadership Prix Robert Wood Johnson Lina Li, Université de l'Alberta Edmonton AB Jeune leader Prix Robert Wood Johnson Mylène Côté, Université d'Ottawa Ottawa ON Jeune leader Prix Robert Wood Johnson Janet Simm, Université Dalhousie Halifax NS Jeune leader Prix Robert Wood Johnson Craig Thompson, Université de Toronto Toronto ON Jeune leader Prix Robert Wood Johnson Micheli (Mike) Bevilacqua, Université de la Colombie-Britannique Vancouver BC Jeune leader Prix Robert Wood Johnson Myriam Le Blanc, Université de Montréal Montréal QC Jeune leader Prix Robert Zed - Jeune cadre de services de santé Lindsay Peach, CHE, Nova Scotia Health Authority Halifax NS Leadership/Jeune leader

