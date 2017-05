Le jour des camps Tim Hortons® embellit des avenirs, un café à la fois







Le 31 mai, la totalité des recettes des ventes de café et de bracelets d'édition limitée aidera à offrir un séjour au camp à des jeunes d'ici qui transformera leur vie.

OAKVILLE, ON, le 24 mai 2017 /CNW/ - Le café préféré des gens d'iciMC aide des jeunes de foyers à faible revenu à découvrir tout un monde de possibilités! Le 31 mai, la totalité des recettes des ventes de café chaud dans les restaurants Tim Hortons® participants au Canada et aux États-Unis aidera des milliers de jeunes de foyers à faible revenu à séjourner au camp. Au sept emplacements enchanteurs à travers l'Amérique du Nord, des enfants âgés de 11 à 16 ans participent à des programmes et des activités intentionnellement conçus pour rehausser l'estime de soi, la confiance en soi et les compétences en leadership.

Exploités par la Fondation Tim Horton pour les enfants, les camps cherchent principalement à aider les jeunes à devenir des personnes débrouillardes, responsables et autonomes par le biais d'expériences répétées réparties sur une période de cinq ans. Le camp leur fournit les outils dont ils ont besoin pour se bâtir un avenir meilleur et avoir un impact positif sur leur communauté. Entre les visites au camp, les jeunes posent des gestes constructifs visant à appuyer le transfert des connaissances à la vie à la maison.

« Le camp est un catalyseur de changement pour bon nombre de ces enfants. », affirme Dave Newnham, président et directeur exécutif, La Fondation Tim Horton pour les enfants. « En accueillant les enfants dans un environnement bienveillant, nous aidons à façonner la prochaine génération. Nous mettons les campeurs au défi en leur proposant une foule d'activités visant à développer leurs compétences - des excursions en milieu sauvage aux parcours de cordes hautes - et en travaillant avec eux pour atteindre des buts définis qui appuieront leur croissance à long terme et leur transition à l'âge adulte. »

L'achat d'un café le 31 mai n'est pas la seule façon d'appuyer le Jour des camps. De retour pour la deuxième année consécutive, les bracelets d'édition limitée du Jour des camps, sont offerts en quatre couleurs : rouge, bleu, orange et vert, et vendus au coût de 2 $, taxes en sus. La totalité des recettes des ventes de bracelets sera versée à la Fondation Tim Horton pour les enfants. Collectionnez-les tous! L'an dernier, grâce aux ventes combinées de café chaud et de bracelets, les Canadiens ont aidé à envoyer plus de 19 000 jeunes au camp.

« Conjointement avec nos propriétaires de restaurant, Tim Hortons est fière d'organiser son Jour des camps annuel qui, l'an dernier, a permis d'amasser plus de 13,1 millions de dollars pour offrir aux jeunes participants un séjour au camp mémorable. », déclare Sami Siddiqui, président, Tim Hortons Canada. « Grâce à la générosité continue de nos invités et propriétaires de restaurant au cours des 25 dernières années, plus de 237 000 enfants ont vécu un séjour au camp inoubliable. C'est la façon de donner de Tim! »

Au Canada, un enfant sur sept vit dans la pauvreté*. La réalité financière à laquelle ces familles sont confrontées signifie qu'il est rarement possible de participer à des activités parascolaires. Les sommes amassées lors du Jour des camps offrent ces occasions amusantes et stimulantes d'acquérir des compétences de vie essentielles.

« Mon expérience auprès du Programme Développement-Jeunesse fut l'une des influences les plus positives de ma vie. », affirme Ariel, diplômée du Programme Développement-Jeunesse. « Je n'avais aucune stabilité, ni à l'école ni à la maison; mais, une fois par année, j'allais toujours au camp et c'était un moment que j'attendais avec impatience. C'est ici que j'ai rencontré mon réseau de soutien et c'est cette expérience qui m'a permis de me mettre au défi, tant sur le plan physique que mental. Cela m'a poussée à être la personne que je suis. »

La Fondation Tim Horton pour les enfants fut mise sur pied en 1974 à Parry Sound (Ontario) avec un seul camp et 200 enfants. La Fondation a depuis pris de l'ampleur et exploite sept camps inspirants, ouverts toute l'année, à travers l'Amérique du Nord. Elle concentre ses efforts sur deux programmes exclusifs. Le Programme Développement-Jeunesse est un séjour au camp d'une durée de dix jours qui a lieu pendant l'été. Il est composé de paliers d'apprentissage qui ciblent le développement de compétences d'une année à l'autre. Le Programme des leaders communautaires est un séjour au camp d'une durée de quatre jours qui a lieu pendant l'automne, l'hiver et le printemps. Les groupes scolaires planifient et exécutent un projet de service communautaire qui habilitent les jeunes à identifier un besoin à leur école ou dans leur communauté, et à instaurer un changement tangible.

Les invités peuvent se joindre à la conversation sur le Jour des camps à l'aide du mot-clic #JourDesCamps sur Twitter, Instagram et Facebook pour démontrer à leur communauté la façon dont ils aident à embellir l'avenir des enfants. Les invités sont également encouragés à porter fièrement leur appui en partageant une photo de leurs bracelets du #JourDesCamps.

Les invités sont également conviés à verser un don unique ou mensuel en ligne en tout temps en se rendant à http://timscampday.com.

