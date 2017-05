Airbiquity présentera le produit OTAmatictm lors de la TU-Automotive Detroit 2017







La société présentera les solutions en matière d'une mise à jour des logiciels et de gestion de données par liaison radio pour véhicules connectés et donnera la parole à des d'experts

SEATTLE, 24 mai 2017 /PRNewswire/ -- Airbiquity®, un leader mondial dans le secteur des services pour véhicules connectés, parrainera et participera à la plus grande conférence mondiale sur la technologie automobile, la TU-Automotive Detroit 2017, à Novi (Michigan), les 7 et 8 juin. À cette occasion, Airbiquity présentera son dernier produit innovant, OTAmatictm, une solution par liaison radio à la pointe du secteur, qui instrumente et automatise les mises à jour logicielles comme la gestion des données, pour les véhicules connectés.

La solution OTAmatic d'Airbiquity dissipe la complexité de la liaison radio automobile, grâce à l'instrumentation et à l'automatisation fiables et sûres des mises à jour logicielles et de la gestion des données multi-ECU (unité de contrôle électronique), à l'échelle appropriée. Conçu et élaboré spécialement pour l'automobile, le produit prêt à l'emploi peut être acheté au niveau des composants ou en solution de bout en bout et peut être déployé sur le nuage Airbiquity, sur les principaux nuages publics ou sur site dans les centres de données clients.

Réunissant plus de 3 000 professionnels de l'automobile pour débattre de l'avenir de l'innovation automobile dans un monde numérique, TU-Automotive Detroit est devenue la plus grande conférence mondiale sur la technologie automobile. Pendant ces deux jours, Airbiquity participera également à une table ronde sur l'évolution du secteur automobile et sur la façon dont les fabricants de matériel d'origine sont appelés à adopter de nouveaux services et technologies reposant sur des logiciels, pour que leurs produits restent d'actualité vis-à-vis des consommateurs et se différencient clairement des concurrents.

Sujet : « Pivoting the Auto Industry: From Steel and Wheels to Silicon and Software » (« Réorienter le secteur automobile : de l'acier et des roues au silicium et au logiciel »)

Quand ? Le 8 juin, 14h10-14h40 HAE

Modérateur : Jeffrey Hannah, Directeur, SBD Amérique du Nord

Participants :

Scott Frank , Directeur adjoint pour le marketing, Airbiquity

, Directeur adjoint pour le marketing, Airbiquity Ken Stewart , Directeur commercial et des technologies, Karma Automotive

, Directeur commercial et des technologies, Karma Automotive Krish Inbarajan , Responsable mondial pour les véhicules connectés, Cisco-Jasper

, Responsable mondial pour les véhicules connectés, Cisco-Jasper Kurt Hoppe , Responsable mondial pour l'innovation ? Véhicule connecté, General Motors

Airbiquity parraine la remise des prix annuels de la TU-Automotive Detroit, le 6 juin, récompensant les chefs de file en matière de télématique automobile qui font avancer le secteur, grâce à la collaboration industrielle et aux produits et services innovants.

Pour en savoir plus sur Airbiquity OTAmatic ou pour programmer une démonstration en personne lors de la TU-Automotive Detroit 2017, veuillez contacter sales@airbiquity.com.

À propos d'Airbiquity

Airbiquity® est un leader mondial dans le secteur des services pour véhicules connectés, et un pionnier du développement et de la conception de technologies télématiques automobiles. À la pointe de l'innovation automobile, Airbiquity exploite Choreotm, la plateforme en nuage la plus avancée du secteur pour la fourniture de services destinés aux véhicules connectés, et prend en charge les cas d'utilisation les plus courants, tels que la gestion des données et des mises à jour logicielles par liaison radio (OTA, Over-The-Air). En collaboration avec Airbiquity, les constructeurs et les fournisseurs du secteur automobile déploient des services pour véhicules connectés à la fois évolutifs, fiables et gérables, qui répondent aux exigences de leurs clients dans plus de 60 pays à travers le monde en matière de sécurité, de divertissements et de facilité d'utilisation. Pour en savoir sur Airbiquity, consultez le site www.airbiquity.com ou participez au débat sur @airbiquity. Airbiquity est une marque commerciale d'Airbiquity Inc.

