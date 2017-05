Essen - Capitale verte de l'Europe 2017, inaugure la première zone de baignade dans une ancienne rivière industrielle en Europe







Découvrez la merveille bleue - après 46 années, il est de nouveau possible de se baigner dans la Ruhr

Pendant plus de quarante ans, les habitants d'Essen ne pouvaient pas se baigner dans « leur » rivière Ruhr. Mais ces années d'attente sont désormais terminées : de nombreux invités ont aujourd'hui participé à l'inauguration officielle de la zone de baignade de Baldeneysee. Après le signal de départ donné par Thomas Kufen, maire de la ville d'Essen, plusieurs visiteurs enthousiastes ont rejoint l'ancien champion d'Europe et du monde de natation Christian Keller en sautant dans ces eaux froides pour la première fois.

« C'est un sentiment indescriptible pour moi ainsi que pour les habitants de la ville d'Essen d'être en mesure d'inaugurer cette zone de baignade dans la Ruhr et de pouvoir reconnaître les années de recherche et l'engagement du Ruhrverband, de la ville et de ses partenaires », a déclaré Thomas Kufen, qui a inauguré la zone de baignade pilote mardi aux côtés de Simone Raskob (responsable du département de l'Environnement et de la construction et chef de projet de la Capitale verte de l'Europe - Essen 2017), Gerhard Odenkirchen (responsable départemental pour la gestion de l'eau au sein du ministère de la Protection du climat, de l'environnement, de l'agriculture, de la nature et de la protection des consommateurs de l'État de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie) et du professeur Dr Norbert Jardin (directeur technique du Ruhrverband).

La Ruhr illustre le développement de la ville d'Essen. Initialement une rivière sur laquelle se trouvaient seulement quelques moulins et entreprises spécialisées, la Ruhr est devenue une voie de transport pour le charbon et un site de dépôt pour les eaux usées industrielles. Grâce à un investissement de plusieurs millions d'euros dans le retrait des eaux usées depuis les années 1980, la Ruhr est aujourd'hui une étendue d'eau bleue et propre. Dans le cadre du projet « Safe Ruhr », les conditions générales nécessaires pour autoriser une baignade sûre et juridiquement conforme et un système d'alerte précoce ont été développés en 2012, prenant en compte les normes d'hygiène relatives à l'eau de baignade au sein de l'UE. Ce système prédit les fluctuations de la qualité de l'eau. Il sera uniquement nécessaire de fermer la zone de baignade après de fortes précipitations qui nécessiteront l'écoulement des bassins de rétention des eaux de pluie.

