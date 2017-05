Debiopharm International SA accède au domaine des anticorps conjugués (Antibody Drug Conjugate, ADC) grâce à l'acquisition d'un produit d'ImmunoGen en phase II de développement







Cette transaction ajoute un programme de stade clinique novateur au portefeuille en pleine expansion de Debiopharm et élargit son expertise en matière de développement clinique.

La cession répond à l'intérêt d'ImmunoGen pour les initiatives de croissance stratégique et génère de la valeur à court terme.

Debiopharm International SA (Debiopharm - http://www.debiopharm.com), une société de Debiopharm Grouptm, basée en Suisse, et ImmunoGen, Inc. (NASDAQ: IMGN), qui compte parmi les leaders du domaine en pleine expansion des anticorps conjugués (AC) pour le traitement du cancer, ont annoncé aujourd'hui l'acquisition par Debiopharm du produit IMGN529/Debio 1562 d'ImmunoGen, un AC anti-CD37 en phase clinique destiné au traitement des patients atteints de pathologies malignes touchant les lymphocytes B, telles que le lymphome non-hodgkinien (LNH).

Selon les termes de l'accord, ImmunoGen a reçu un versement initial de 25 millions de dollars pour IMGN529/Debio 1562 et pourra prétendre à un second paiement de 5 millions de dollars qui sera versé une fois achevé le transfert des technologies d'ImmunoGen liées à ce produit, que les parties comptent réaliser d'ici la fin de l'année. ImmunoGen pourra en outre prétendre à un troisième paiement de 25 millions de dollars lorsque IMGN529/Debio 1562 entrera en phase III de développement clinique.

«L'acquisition du produit IMGN529/Debio 1562 auprès d'un pionnier du domaine des AC représente un investissement stratégique qui met à profit notre expertise et notre expérience en oncologie et témoigne de notre solide détermination à fournir des thérapies ciblées et des médicaments de précision afin d'améliorer la prise en charge des patients », a déclaré Bertrand Ducrey, CEO de Debiopharm International.

« IMGN529/Debio 1562 a déjà généré des données cliniques convaincantes et nous sommes impatients de poursuivre l'exploration de l'association de ce produit avec le Rituxan®, qui pourrait constituer une alternative intéressante aux chimiothérapies conventionnelles pour les patients atteints de LNH, tels que le lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB)» a déclaré Chris Freitag, VP Clinical Research and Development.

Dans un essai de phase I où il a été utilisé en monothérapie, l'IMGN529/Debio 1562 a montré des signes d'activité anticancéreuse dans le LNH et a achevé avec succès la première partie d'une phase II dont l'objectif était de confirmer la tolérabilité d'IMGN529/Debio 1562 en association avec le Rituxan®. Le produit est maintenant prêt à débuter la seconde partie de la phase II dans le LNH, en particulier le LDGCB pour lequel il bénéficie du statut de médicament orphelin.

«Fort d'une solide expérience du développement et de la commercialisation de médicaments en oncologie, Debiopharm possède la bonne combinaison de ressources et de capacités pour faire progresser IMGN529/Debio 1562 vers sa prochaine phase de développement, a affirmé Mark Enyedy, président-directeur général d'ImmunoGen. Conformément à la révision stratégique de notre portefeuille entreprise à l'automne dernier, cette transaction nous permet également d'accorder la priorité à nos efforts de développement consacrés au mirvétuximab soravtansine et à nos autres programmes internes tout en dégageant une valeur à court terme grâce à l'IMGN529/Debio 1562.»

Membre de Debiopharm Grouptm, groupe international dont le siège social se trouve en Suisse, composé de cinq sociétés biopharmaceutiques actives dans les domaines des sciences de la vie que sont le développement de médicaments, la fabrication de médicaments exclusifs selon les BPF et les outils de diagnostic, ainsi que dans la gestion des investissements, se concentre sur le développement de médicaments sur ordonnance ciblant des besoins médicaux non satisfaits. Le groupe acquiert des licences puis développe des médicaments candidats prometteurs. Les produits sont commercialisés par l'octroi de licences à des partenaires pharmaceutiques, afin de les rendre accessibles au plus grand nombre possible de patients dans le monde

A propos d'ImmunoGen

ImmunoGen est une entreprise de biotechnologie spécialisée dans le développement clinique de traitements anticancéreux ciblés faisant appel à sa technologie exclusive dans le domaine des AC. Le mirvétuximab soravtansine, candidat-médicament phare d'ImmunoGen, fait actuellement l'objet d'un essai de phase III dans le traitement du cancer de l'ovaire FR?-positif résistant au platine et d'essais de phase Ib/II en association avec d'autres médicaments dans le traitement de cette maladie au stade précoce. La technologie d'ImmunoGen dans le domaine des AC est utilisée pour Kadcyla®, produit commercialisé par Roche, pour trois autres anticorps d'ImmunoGen au stade clinique, ainsi que dans des programmes de développement des partenaires Amgen, Bayer, Biotest, CytomX, Lilly, Novartis, Sanofi et Takeda. Pour de plus amples renseignements sur la société, veuillez consulter le site http://www.immunogen.com.

Kadcyla® et Rituxan® sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Le présent communiqué de presse comporte des déclarations prospectives. En ce qui concerne ces déclarations, ImmunoGen entend bénéficier de la protection conférée par les déclarations prospectives de «safe harbor» du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Il convient de noter que le développement de produits anticancéreux novateurs, dont le IMGN529/Debio 1562, comporte des risques et incertitudes, notamment des risques liés aux études précliniques et cliniques, à leurs calendriers et à leurs résultats. Un examen de ces risques peut être consulté dans le rapport annuel d'ImmunoGen établi selon le formulaire 10-K pour l'exercice se terminant le 30 juin 2016 et dans d'autres rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission.

