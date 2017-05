Une entreprise agricole canadienne conclut une entente historique en matière de sécurité alimentaire avec l'Uruguay







TORONTO, le 23 mai 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, l'entreprise canadienne Agrisoma Biosciences Inc. a signé un nouveau partenariat avec l'Uruguay afin de procurer aux agriculteurs une nouvelle culture commerciale renouvelable à faible empreinte de carbone.

Cette entente donne à l'entreprise établie au Québec la possibilité d'accroître ses activités à l'extérieur du Canada grâce à la culture de la graine de moutarde Carinata sur des centaines de nouveaux hectares de terre en Uruguay.

« Il s'agit d'une solution mise au point au Canada », a déclaré Steve Fabijanski, président et chef de la direction d'Agrisoma. « La moutarde Carinata est une nouvelle plante qui a d'abord été élaborée, mise à l'essai et cultivée au Canada et qui maintenant se lance à la conquête des marchés mondiaux alors qu'elle constituera une nouvelle culture commerciale de rechange », a poursuivi M. Fabijanski.

Ce partenariat procure au secteur agricole canadien de nouvelles possibilités pour cultiver davantage de moutarde Carinata et alimenter les marchés mondiaux qui veulent une solution générale en matière de sécurité alimentaire et d'énergie propre à l'échelle de la planète.

« Ce partenariat illustre brillamment comment des gouvernements étrangers et une entreprise canadienne peuvent travailler ensemble afin de trouver des solutions d'agriculture durable qui répondent à la demande croissante des consommateurs pour une production d'aliments sains et d'énergie renouvelable », a affirmé Rodolfo Nin Novoa, ministre des Affaires étrangères de l'Uruguay.

En vertu de cette nouvelle entente, les deux partis prévoient d'importantes retombées économiques ainsi que de grands avantages pour les régions rurales découlant de la production de la moutarde Carinata en Uruguay. Cette culture non alimentaire peut être transformée en biocarburant et en carburant aviation à faible teneur en carbone ainsi qu'en produit d'alimentation animale nutritif et sans OGM.

En 2013, à Ottawa, la moutarde Carinata a constitué la matière première du premier vol mondial alimenté à 100 % de biocarburant aviation.

Le mois dernier, le produit d'alimentation animale sans OGM d'Agrisoma a été approuvé par la US Food and Drug Administration.

Agrisoma Biosciences Inc. est une entreprise agricole qui commercialise la moutarde Carinata, une graine oléagineuse non alimentaire conçue pour la production durable de biocarburants. Agrisoma propose les semences de moutarde Carinata sous la marque Resonance; l'entreprise fait usage de technologies de pointe d'amélioration des techniques de culture pour fournir aux agriculteurs des variétés de cultures de qualité supérieure. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la moutarde Carinata d'Agrisoma et de sa technologie, de ses collaborations et de ses partenariats, veuillez consulter le site www.agrisoma.com/fr/.

