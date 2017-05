Deux millionième Honda Civic vendue au Canada







MARKHAM, ON, le 23 mai 2017 /CNW/ - Honda Canada Inc. a annoncé aujourd'hui la vente au détail au Canada de la deux millionième Honda Civic depuis son introduction en 1973. À titre de voiture de tourisme la plus vendue au Canada pour la 19e année consécutive, la Civic est l'un des piliers essentiels sur lequel repose le succès de Honda Canada, car elle représente près de 40 % du volume de ventes annuelles de la marque. La Honda Civic est fièrement construite dans les usines de l'entreprise situées à Alliston, en Ontario, pour les Canadiens par des Canadiens.

« Au fil du temps, le succès de la Civic a mené à la croissance organique d'une Nation Civic, soit une communauté composée de Canadiens passionnés et fidèles, provenant de tous les milieux. Les membres de cette communauté ont peut-être des intérêts différents ou provenir d'endroits différents, pourtant, c'est leur passion pour la Civic qui les unit », a déclaré Jean-Marc Leclerc, vice-président principal des ventes et de la commercialisation de Honda Canada Inc. « Le fait qu'elle est construite dans nos usines de fabrication canadiennes, ainsi que l'atteinte de cette référence importante en matière des ventes, a certainement contribué à consolider l'importance de la Civic au Canada. ».

Pour la dixième et toute dernière génération de la Civic, Honda a entrepris l'un des plus étendus et ambitieux développements de nouveau modèle, ce qui a nécessité une concentration sans précédent de ses ressources en Recherche et Développement et de son expertise en ingénierie. Le véhicule ainsi créé représente l'union parfaite du style, des performances et des caractéristiques, et continue de rehausser le statut emblématique du modèle.

La Civic est le plus ancien modèle automobile de Honda tout en étant la plus vendue à l'échelle mondiale. Lors de son lancement au Canada en 1973, la Civic a reçu un accueil enthousiaste grâce à sa dynamique de conduite raffinée, sa qualité de fabrication et son économie de carburant de classe mondiale. Le moteur CVCC révolutionnaire (de l'anglais « Compound Vortex Controlled Combustion », combustion contrôlée complexe à tourbillon) a fait ses débuts dans la Civic et a établi la réputation de Honda comme chef de file en matière d'innovation de groupes motopropulseurs. Au cours de ses dix générations, la Civic a évolué sans cesse afin de répondre aux besoins changeants des clients de Honda en Amérique du Nord et dans le monde, en plus d'établir constamment la référence en matière de consommation de carburant, de performances de conduite et de design innovateur dans la catégorie des véhicules compacts abordables.

Faits saillants au sujet de la Honda Civic

Le modèle Civic a été lancé au Canada en 1973, et 747 unités ont été vendues dans sa première année.

en 1973, et 747 unités ont été vendues dans sa première année. Les ventes de Honda Civic ont atteint leur sommet annuel en 2008, avec 72 463 unités vendues.

Les ventes cumulatives de Civic au Canada ont atteint 2 000 000 véhicules, en mai 2017.

ont atteint 2 000 000 véhicules, en mai 2017. La Civic est la voiture de tourisme la plus vendue au Canada pour la 19 e année consécutive.

pour la 19 année consécutive. La production de la Civic à trois portes a commencé en 1988 à l'usine Honda of Canada Mfg. (HCM) située à Alliston , en Ontario .

, en . Jusqu'à ce jour, plus de 4,8 millions de véhicules Civic ont été fabriqués dans les usines de Honda au Canada .

. En 2015, HCM est devenue la principale usine de fabrication mondiale consacrée à la production de la Honda Civic de dixième génération, ce qui en fait la première usine de production mondiale située à l'extérieur du Japon. Cette situation a été rendue possible grâce au nombre de plus de 4 000 associés canadiens hautement qualifiés travaillant dans le secteur de la fabrication à HCM.

Aperçu des générations :

1 re : 1973 à 1979 / version à hayon

: 1973 à 1979 / version à hayon

2 e : 1980 à 1983 / version à hayon (1980), berline (1981), familiale (1981)

: 1980 à 1983 / version à hayon (1980), berline (1981), familiale (1981)

3 e : 1984 à 1987 / version à hayon, berline, familiale

: 1984 à 1987 / version à hayon, berline, familiale

4 e : 1988 à 1991 / version à hayon, berline, familiale, CRX

: 1988 à 1991 / version à hayon, berline, familiale, CRX

5 e : 1992 à 1995 / version à hayon, berline, coupé (1993)

: 1992 à 1995 / version à hayon, berline, coupé (1993)

6 e : 1996 à 2000 / version à hayon, berline, coupé

: 1996 à 2000 / version à hayon, berline, coupé

7 e : 2001 à 2005 / berline, coupé, version à hayon (2003)

: 2001 à 2005 / berline, coupé, version à hayon (2003)

8 e : 2006 à 2011 / berline, coupé

: 2006 à 2011 / berline, coupé

9 e : 2012 à 2015 / berline, coupé

: 2012 à 2015 / berline, coupé

10e : 2016 à présent / berline, coupé, version à hayon (2016), Type-R (arrive en 2017)

À propos de Honda

Honda Canada Inc. (HCI) a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. Depuis 1986, la société a fabriqué plus de 7,8 millions de voitures et de camions légers dans ses deux usines de montage, alors que sa troisième usine est réservée à la fabrication de moteurs. Toutes ces usines sont situées à Alliston, en Ontario. Les deux usines de montage sont très flexibles et sont présentement utilisées pour la fabrication des modèles Honda Civic et CR-V. Honda Canada a investi plus de 4,7 milliards de dollars au Canada et, chaque année, la société fait l'acquisition d'environ 2,1 milliards de dollars de biens et de services auprès de fournisseurs canadiens. Honda Canada a vendu plus de quatre millions de voitures de tourisme et de camions légers Honda et Acura au Canada.

SOURCE Honda Canada Inc.

Communiqué envoyé le 23 mai 2017 à 21:37 et diffusé par :