L'Empire State Building (ESB) lance des billets combinés ESB AM/PM







Les visiteurs obtiennent une double admission au mondialement connu Observatoire de l'Empire State Building pour de spectaculaires vues panoramiques de jour comme de nuit

NEW YORK, 24 mai 2017 /PRNewswire/ -- L'Empire State Building (ESB) a annoncé aujourd'hui la mise à disposition d'un nouveau billet combiné ESB AM/PM. Pour la première fois, les visiteurs peuvent acheter des billets au guichet de l'ESB ou en ligne pour découvrir, en plein jour, le panorama qu'offre le sommet du bâtiment le plus célèbre du monde, puis revenir après 9 heures pour admirer la ville magnifiquement éclairée pendant la nuit.

« Nos clients nous ont dit qu'ils souhaitent profiter de nos panoramas sur le coeur de New York pendant la journée et aussi la nuit sans devoir ni payer deux fois le tarif plein ni acheter un forfait touristique avec d'autres attractions qu'ils ne veulent pas visiter », a déclaré Jean-Yves Ghazi, premier vice-président, Empire State Building Observatory. « Comme beaucoup de touristes le savent, nos vues panoramiques en plein air à 360 degrés définissent la ville de New York, que ce soit de jour comme de nuit, et maintenant ils peuvent faire les deux, à un prix spécial ! »

Pour en savoir plus, ou pour acheter des billets ESB AM/PM, cliquez ici.

À propos de l'Empire State Building

S'élevant à 443 mètres (1 454 pieds) (de la base jusqu'au sommet de l'antenne) au-dessus du quartier de Midtown à Manhattan, l'Empire State Building, qui appartient à Empire State Realty Trust, Inc., est le « plus célèbre édifice du monde ». Avec de nouveaux investissements dans les domaines de l'efficacité énergétique, des infrastructures, des équipements et des espaces publics, l'Empire State Building a attiré des locataires de choix issus d'un large éventail de secteurs et venant du monde entier. La robuste technologie de radiodiffusion du gratte-ciel prend en charge toutes les principales chaînes de télévision et stations de radio FM de la métropole new-yorkaise. L'Empire State Building a été désigné édifice préféré de l'Amérique dans un sondage réalisé par l'American Institute of Architects, et l'observatoire de l'Empire State Building est l'une des attractions les plus appréciées au monde et la destination touristique numéro 1 de la région. Pour plus d'informations sur l'Empire State Building, consultez les sites www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg/.

À propos de l'Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT), un important fonds de placement immobilier, détient, gère, exploite, acquiert et repositionne des immeubles commerciaux et des bureaux à Manhattan et dans la métropole new-yorkaise, parmi lesquels l'Empire State Building, le plus célèbre édifice du monde. Le siège de la société est situé à New York, dans l'État de New York, son portefeuille de détail et de bureaux couvre 938 000 mètres carrés (10,1 millions de pieds carrés) à louer en date du 31 mars 2016, qui se compose de 870 000 mètres carrés (9,4 millions de pieds carrés) à louer dans 14 immeubles de bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté de Fairfield, dans l'État de Connecticut et deux dans le comté de Westchester, dans l'État de New York, et environ 65 600 mètres carrés (707 000 pieds carrés) à louer dans le portefeuille de détail.

