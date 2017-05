Connexion de la Chine au monde : Air China annonce une nouvelle liaison simplicité Air China Beijing-Francfort







BEIJING, 23 mai 2017 /CNW/ - Air China annonce avoir lancé le 22 mai une nouvelle liaison Air China Easy Way Beijing-Francfort, une liaison simplicité, en collaboration avec l'aéroport Beijing Capital et l'aéroport de Francfort. Première liaison internationale express entre la Chine et l'Europe, ce nouveau projet d'Air China vise à développer Beijing et Francfort pour en faire de grandes plaques tournantes de vols internationaux et à promouvoir le développement de la région Beijing-Tianjin-Hebei. Il offrira également aux passagers une expérience de voyage aérien confortable, sans couture.

L'année 2017, l'année du 45e anniversaire des relations sino-allemandes, marquera aussi une étape décisive dans l'initiative chinoise Ceinture et Route, laquelle offre des possibilités de coopération sans précédent entre les deux pays. Pour commencer, la Chine et l'Allemagne sont situées aux extrémités opposées de la ceinture économique de la Route de la Soie. Les deux économies sont les principaux leviers de croissance régionale si bien que le renforcement des relations sino-allemandes profitera à l'ensemble de la région. Et comme l'industrie aéronautique est appelée à jouer un rôle clé dans le renforcement des liens politiques, économiques et culturels entre les deux pays, la nouvelle liaison simplicité Beijing-Francfort d'Air China facilitera les échanges culturels et favorisera la compréhension ainsi que les relations amicales.

Le 22 septembre 2016, Air China a signé avec l'aéroport Beijing Capital et l'aéroport de Francfort un protocole d'entente en vue d'améliorer la liaison aérienne entre la Chine et l'Europe et de réduire le temps de correspondance pour les passagers en transit à Pékin et à Francfort. Les passagers à bord des vols d'Air China assurant la nouvelle liaison Beijing-Francfort bénéficieront d'un certain nombre de nouveaux services, tels que les comptoirs d'enregistrement, les portes d'embarquement et les carrousels à bagages, tous dédiés, dans le souci de leur offrir une expérience de voyage confortable et transparente.

Basée à l'aéroport Beijing Capital, Air China exploite un vaste réseau de liaisons couvrant six continents et elle est actuellement la plus grande compagnie aérienne mondiale offrant des vols entre la Chine et l'Europe. La liaison simplicité Beijing-Frankfort, lancée en 1989, est assurée deux fois par jour en vol direct sur le Boeing 747-8 et le Boeing 777-300, les gros-porteurs les plus modernes que possède Air China. Avec son aéroport, l'un des plus grands au monde, Francfort est un important centre commercial, financier et de transport européen. En 2016, l'aéroport de Francfort a desservi 60,8 millions de passagers à bord des vols exploités par 88 compagnies aériennes vers 247 destinations dans plus de 100 pays. Depuis qu'ils sont devenus des aéroports soeurs en 2011, les aéroports Beijing Capital et de Francfort cultivent des relations étroites. L'aéroport Beijing Capital est la plus grande plateforme aérienne de Chine et dispose d'un vaste réseau de lignes aériennes composé de 147 liaisons intérieures et de 132 liaisons internationales. En 2016, cet aéroport a desservi plus de 94 millions de passagers, ce qui en fait le deuxième aéroport le plus achalandé du monde, et ce pour la septième année consécutive.

Lancé par trois acteurs majeurs de l'industrie aéronautique, le projet liaison simplicité constitue une nouvelle approche de la coopération entre les compagnies aériennes et les aéroports. Au cours des prochains mois et années, Air China entend renforcer les liens avec ses partenaires aéroportuaires afin d'offrir aux passagers des services améliorés et de promouvoir les liens sino-allemands et sino-européens.

