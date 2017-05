Capital Group dépose un nouveau rapport annuel 2016 pour le Fonds Capital Group équilibré mondial(MS) (Canada)







TORONTO, le 23 mai 2017 /CNW/ - Capital International Asset Management (Canada), Inc. (le « gestionnaire »), gestionnaire du Fonds Capital Group équilibré mondialMS (Canada) (le « Fonds »), a annoncé aujourd'hui qu'elle a déposé un nouveau rapport annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, et qui comprend le rapport révisé de la direction sur le rendement des fonds, afin de corriger les rendements initialement déclarés pour les parts des séries T4 et F4 du Fonds.

Le rapport de la direction sur le rendement des fonds a été révisé afin de tenir compte des rendements corrigés des parts des séries T4 et des séries F4, comme suit :

Série Période close le 31 décembre 2016 Rendement initialement publié Rendement révisé T4 Depuis le lancement : 31 août 2015 5,09 % 5,61 % T4 12 mois 0,89 % 1,56 % F4 Depuis le lancement : 31 août 2015 6,23 % 6,85 % F4 12 mois 1,99 % 2,78 %

Le rapport annuel révisé remplace la version originale qui a été déposée sur SEDAR le 27 mars 2017.

Des exemplaires du rapport annuel modifié seront accessibles sur SEDAR à www.sedar.com et sur le site Web du gestionnaire à l'adresse https://www.thecapitalgroup.com/ca/investments/prospectus-reports.

Capital Group

Capital International Asset Management (Canada), Inc. et les fonds Capital Group font partie de Capital Group, un gestionnaire de placements d'envergure mondiale qui a vu le jour en 1931 à Los Angeles, en Californie. Depuis, Capital Group a consacré tous ses efforts à procurer des résultats supérieurs et constants aux investisseurs à long terme grâce à des portefeuilles concentrés, à des recherches rigoureuses et à une responsabilisation individuelle. À la fin de 2016, Capital Group gérait plus de 1,4 billion de dollars US en actifs pour des millions d'épargnants et d'investisseurs institutionnels du monde entier.

